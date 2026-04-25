Manda a decir el presi más humilde que lo midan por resultados

BURROS. ¡Eureka! Reaparece el “papi” de siempre, con sus burros, jeans desteñidos y camisa celeste, como lo conoce la “people”. Sepa Judas qué asesor lo enganchó de que no se quitara el saco. ¿Marvin?

VIVAS. Habrá sido por la aparición de JOH en concierto, en concierto con las bases azulejas, con discursos, vivas, hurras y todos los mikis. ¿Amenaza con venir a lanzarse? Ummmm...

EQUIPO. El presidente de todos los hondureños, menos de Iroshka, manda a decir que está trabajando día y noche con su equipo y pide que, por favor, no lo midan por 100, 120 ó 150 días, sino, por sus resultados.

TOQUE. A ver si se oye, porque la “people” anda de un toque ante tantas mentiras de los políticos, no digamos del desastre de Libre.

REBAJA. Una buena noticia es que el próximo lunes se podría dar un respiro -por fin- con los leñazos a los combustibles y se estaría anunciando una rebaja.

IRÁN. Hasta en el imperio la “people” se está quejando que “un huevo cuesta un huevo”, no digamos los carburantes, todo por culpa de esa guerra en Irán.

AGUA. En el CN continúa el desfile de los aspirantes a los cargos de Nerón y del que se distrae cuando ve al Tommy hablando por teléfono. Tanto diablo para tan poca agua bendita.

FUERZA. Hasta Rasel ha decidido hacer la fuerza y ya mandó a Obed a meter papeles. Que pase, esos son otros cinco pesos, porque el todavía líder supremo no los pasa a ambos, no digamos la Moncha.

CEPA. Ya solo falta que se inscriba Rafael Leonardo, no Callejas, sino, Sarmiento. Le clavaron así porque su papi era cachureco de cepa.

CUBRIR. Además de las vacantes de Nerón y MM, también tienen que cubrir los interinatos de Cossette y APH. La primera va para la OEA y la segunda para Madrid.

CALZÓN. Cuenta la “Mujer Araña” que a Salvita y compañía les hicieron una encerrona, en Santa Lucía, para hablar -a calzón quitado- de las causas de la derrota. Adivinen quién casi llora porque le dijeron sus verdades.

SANTA. Bueno, aunque hasta doña Queta sabe lo que pasó, que IE hizo a un lado a medio mundo y se adueñó de todo, incluida la comisión de campaña, la comisión de finanzas y al asesor argentino, y solo se hacía su santa voluntad.

VALLE. La SIT contraataca por tierra, mar y aire los puntos vulnerables en el Valle de Sula, en prevención de las temibles inundaciones, con dragados y reconstrucción de bordos. En total atacarán en 40 frentes, además del canal Maya y canal Campin.