Magos, les dicen a los de Libre porque desaparecieron millones de Sedesol

SANAA. Bukele acaba de juramentar a su nuevo presidente del SANAA de allá, licenciado en Física, máster en geología, con estudios en geoquímica, oceanografía, recursos hídricos, tratamiento en aguas residuales, desalinización de agua de mar y estudios, además, en eficiencia en sistemas de riego. Igualito a los quemallantas de aquí.

MAGOS. Reaparece el chele Castro con el video de una viejita que se declara admiradora de la Rixi y su equipo, por “magos”, porque dice que desaparecieron millones en un santiamén de Sedesol.

MISAS. Avisa Mario Díaz que Nasralla tuvo misas en la capital federal con adversarios de Trump. “Be careful”, como dicen los gringos, porque el magnate no aguanta medias tintas y, el que no está con él, está contra él.

PECHO. Lo bueno es que estuvo con la valiente María Elvira, que está de frente poniendo el pecho por la democracia catracha, junto a otros republicanos.

PAPI. El “papi” disertó en el Club Rotario capitalino y los socios quedaron muy satisfechos con su plan de gobierno. Anduray jura que el hombre ya alcanzó y le pasó al otro.

GRAN. La gran promesa de APH en rueda de prensa es que habrá elecciones “llueve, truene o relampaguee”. ¿Y quién ha dicho que en noviembre no habrá comicios? Si elecciones hay en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

FRAUDE. Si el asunto es que sus amigos de Libre se las quieren peinar, con un fraude tan o más descomunal que el del narcodictador venezolano... su promesa debería ser que no permitirá ese fraude “llueva, truene o relampaguee”.

CHISMES. En vez de llamar a periodistas para referirse a chismes de viejas, por qué no denuncia los asaltos al centro logístico del órgano que preside, la manipulación de aparatos electrónicos -como dispositivos biométricos- de gente, incluso, ajena al CNE, la impunidad de RH por el 9-M, en fin...

2021. Hasta en las convocatorias a ruedas de prensa están muy bien sincronizados Ana Paola y Nerón, como lo estuvo con la Ramona en 2021.

HUMO. Pues, no hay humo blanco entre las de blanco y la prima de la Sesal, y todos los caminos indican que hoy seguirá el maíz a peso.

DIEGO. A Juan Diego le tocó yuca ayer repartiendo víveres y materiales de construcción, a los damnificados de varias colonias capitalinas, luego de las intensas lluvias.

AGUA. Saludes les mandan desde la Costa de los Amates y El Cubulero, donde, por enésima vez, están con el agua hasta el cuello. Y Xiomara otra vez en el Vaticano.