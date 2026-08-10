Los “intocables” de Roosevelt siguen en los altos mandos de las Fuerzas Armadas

ENEE. El Tommy avisa que esta semana le entran con todo a la discusión del tercer y último debate de la ley que le dará vuelta de calcetín a la ENEE y reitera, por enésima vez, que no hay tal privatización.

MENTIR. Lamentable, dice el número uno del Poder Legislativo, que Libre no se cansa de mentir y ha desatado toda una campaña en redes con el cuento de la “privatización”, pese a que en su gobierno no hizo nada por rescatar la empresa y, todo lo contrario, la dejó con 50 millones de pérdidas diarias.

LIBERALES. Marlon Lara avisa que la bancada liberal ya dijo lo que tenía que decir en las misas de la comisión de dictamen, y que ahora queda en manos de la directiva del Congreso si les para bola a sus recomendaciones, si quiere que apoyen las reformas a la mentada ENEE.

CORTA. La bulla es que hay 142 circuitos planamente identificados donde roban energía y los preguntones preguntan, si no es mucha la preguntadera, que porqué la ENEE no les corta la luz.

MILLONES. En los susodichos circuitos hay maquiladores, empresarios y hasta medios televisivos que le deben millones a la ENEE y la bulla es que no les cortan la luz por puras influencias políticas.

ROJA. Otro fin de semana y neles pasteles de lluvias en el Distrito Central. Por más que anuncian vaguadas, ondas tropicales y hasta depresiones, nada de agua, señores. Todos los caminos indican que Juan Diego no tarda en pedirle a Reinaldo la declaratoria de alerta roja.

ALTOS. La bulla en las barracas es que oficiales achichincles del tal Roosevelt continúan en altos mandos, y que Valerio no ha removido a ninguno de los ilustres, incluidos parientes de reconocidos dirigentes refundidores.

ZEUS. Todo lo contrario de lo que hacía Roosevelt cuando se creía Zeus en el Olimpo griego, que no le temblaba la mano para mandar a “disponibilidad” a todo oficial que no le echara vivas a Libre, y a otros hasta les truncó su carrera y les dio de baja. Y, el que no crea, que le pregunte al capitán Coello.

GOLPE. Ya vieron, el abogado de Roosevelt es el mismo de los nueve de la comisión permanente espuria de Redondo, la misma que dio un golpe de Estado el ocho de enero pasado con el “decreto” que mandó al carajo la declaratoria oficial del CNE.

NADIE. Ajá y, nadie habla de Xiomara, que sancionó el dichoso “decreto” y lo mandó a publicar en La Gaceta. ¿Y el majadero que dirigía el diario oficial? Tampoco nadie lo menciona.