Le llueve más que a Teguz al Johelito por no requerir a doña Isis

CHUPA. Nadie le habrá aconsejado a Johelito que, como le encanta decir a Pepe, “calladito, calladito, se ve más bonito”. A lo mejor cree que la “people” todavía se chupa el dedo y se traga sus cuentos de camino real.

POLLO. A propósito del presunto fiscal general, avisa el Pollo Contreras que será el primero que se van a volar cuando gane Nasralla. La bulla es que del 26 de enero no pasa.

TAMAL. Otra que está en la cuerda floja y que se va junto al FG, según la “Mujer Araña”, es la consuegra de la Corte. La bulla es que allá arriba le tienen un tamal que da miedo.

EXPULSIÓN. En el PN crecen las voces exigiendo la expulsión del chino Castillo, por estar entregado a Libre, lo mismo que de Carlos Kattán. ¿Estáis oyendo, “papi”?

SHOW. Ya vieron, mientras Ana Paola monta todo un show por la impresión de la “primera papeleta”, la firma auditora de la biometría y del TREP advierte que no ha podido avanzar en nada y que ya se hicieron piedra esperando una reunión que le pidieron a los consejeros desde el 18 de septiembre.

FRAUDE. Ajá, y Nasralla y el “papi” no se darán cuenta que en la tal biometría y el TREP está el fraude. ¿Y por qué Cossette y Ana Paola no han dicho ni pío ante el llamado de la firma auditora? De Nerón, se entiende.

ACCESO. “La mayor preocupación radica en que, a más de un mes de la adjudicación del presente proyecto, esta firma auditora no ha tenido acceso a los planes de trabajo de los proveedores” de la biometría, del TREP y la divulgación de resultados, dice el reclamo. ¿Entonces?

URNAS. Ante el silencio cómplice de las centrales obreras, de algunos gremios y, no digamos, de los “defensores” de derechos humanos, reaparece la Conferencia Episcopal llamando a respetar la voluntad popular en las urnas, o sea, no dejar que se roben las elecciones.

ROLLOS. Maribel Ya manda a decir que no la metan a esos rollos de promover al chaparrito de Nacaome ni a nadie, que ella está en lo que está, y que lo que ocurre es que le han levantado una campaña por decir que no se puede inscribir como candidato a diputado a alguien que perdió en las primarias. Será.

AGACHÓ. Alguien con tres dedos de frente le creerá a Hugo Noé cuando dice que no habrá comisión permanente. No se acuerdan cuando juró de rodillas que las 18 adendas de la ENEE serían discutidas “una por una”, incluida la de Brassavola, y que el presupuesto sería discutido en tres debates y, a la hora del madrugón, solo agachó la cabeza.