Las cadenas son para emergencia y seguridad nacional no para changonetas

TJE. Será capaz Aldana de seguir con las tomas de edificios y quemas de llantas después que el TJE lo bateó ayer por enésima vez. Vale que Juan Diego no se detiene y ya alista su toma de posesión en una de las tantas obras abandonadas.

TROYA. Nasralla se paseó en el PAC, en el PSH y ahora va por el PL. El Pollo Contreras dice que no pueden complacer los caprichos de una niña malcriada. Quién habría creído que SN era el Caballo de Troya de Libre, como dijo Trump. Y llegó con todo y yegua.

TREN. Libre ya está como la viejita cuando la bajaron del tren. Que no van a negociar con nadie, dicen. ¿Y quién los está llamando? Solo la Iroshka.

MASA. Buena gente Yuri, pero, ¿cómo se le ocurre ir a negociar por Iroshka con Rafa Sarmiento y Rasel a una cafetería? En esas redes, donde nadie se escapa, lo pescaron con las manos en la masa.

CAMA. ¡Heyyy!, que le vayan consiguiendo cama al Redondo, en Támara o en El Pozo, manda a decir Pepe Lobo.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

COPA. Hasta las cadenas de radio y televisión agarraron de changoneta estos orates de Libre. Vea y Conatel no llame hoy a otra, para que el Pingüino del Congreso pida la anulación del partido de ayer, donde eliminaron al Real Madrid de la Copa del Rey.

MODO. El moreno Jorgito Zelaya avisa que mantiene su celular encendido toda la noche y que no lo ha vuelto a poner en modo avión, a la espera de la llamadita del “papi”, porque admite paladinamente que se le quema la miel por ser parte de su gabinete.

HABLAR. A ver si los funcionarios del “papi” se acuerdan de sus amigos cuando estén en el “paraíso”, y no sean como los refundidores, que le dejaron de hablar hasta a sus colegas. ¡Bárbaros!

FIN. Hombre, y qué fin irán a tener Chilo Cruz, Nelson Licona, Fabiola, Kikito, los liberales que se le dieron vuelta en lo parejo al gonfalón rojo-blanco-rojo.

BARCO. Bueno, y los cachurecos que abandonaron el barco del “papi” y se la dieron con Salvita o la Rixi, como el chino Castillo, Carlos Kattán, Carlos Urbizo, David Chávez, Erasmo, Romerito, Chano, los tres regidores de la AMDC, en fin...

CACHO. Por si las moscas, los cachos ya tienen un listado de jueces y magistrados para que instalen la sesión del 21-E del nuevo Congreso, por si el vaquero sin sombrero de Gobernación no asoma el cacho. Ni falta que hará.

CUMPLE. Ya vieron, el “papi” le prometió 1.6 millones a los locatarios del mercado Medina Concepción y ayer les cumplió, mientras la ayuda de Xiomara nunca llegó.