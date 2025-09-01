La tal ASD ¿Será la misma mona en diferente rama, hombre?

500. Pucha, como dice aquel, Nasralla jura que gastaron 500 millones en esa movilización del sábado y les salió cachinflín. Movieron 1,500 buses desde todo Honduras.

TARIMA. “Mel” Zelaya manda a decir que no subió a la tarima por voluntad propia, pero que fue el gran organizador de la movilización, la cual calificó como la “más grande de la historia”.

LLORAN. ¿Vieron la foto de la misa de “Mel” con sus más cercanos después de la marcha de Libre? Parece velorio con tantas caras desencajadas. El activista Tavo Sánchez y la “reina del norte” ya casi lloran.

PSH. La bulla es que Fátima y Umaña abandonarán hoy el PSH ¿cuál? y se unirán a Nasralla.

FIESTA. Para que comparen un gobierno de verdad con uno de mentolina, mientras Bukele celebra mil días sin homicidios, Tavo Sánchez de fiesta por “24 horas” sin palmos. Pobre, pueblo, pobre...

TREP. La bulla desde Colombia, donde tiene el ombligo la empresa ganadora del TREP, es que es la misma mona, solo que, en distinta rama, con relación a Smartmatic.

ASD. Desde los dominios del Gabo informan que la ASD está estrechamente vinculada a Juan Manuel Santos, el expresidente colombiano -cerebro de los Acuerdos de Cartagena junto a Chávez- y a Juan Loforte, embajador de Cuba en Honduras. ASD fue denunciada en Colombia por la senadora Fernanda Cabal.

FARC. La ganadora del TREP es, también, la empresa del plebiscito sobre los Acuerdos de Paz en Colombia, suscritos por Juan Manuel Santos y los narcotraficantes y asesinos vestidos de verde olivo de las FARC.

CÓDIGO. La otra cosa es que Smartmatic seguirá manejando el hardware del CNE, con el pretexto de que no puede dar el código fuente, por ser la empresa que lo manejó en 2021, cuando la Ramona era la todopoderosa del CNE.

ARMA. La politóloga y consultora política, Debbie Reinauld, avisa que si la oposición catracha no se arma con su propio TREP, que mejor los entierren parados, porque Libre hará micos y pericos en la contada.

NERÓN. Sepa Judas, entonces, cómo es que la elección fue por unanimidad, es decir, que Cossette votó a favor y, no digamos, Ana Paola. Y será que Nerón habría votado a favor si ASD no estuviera alineada.

RENÉ. Luto y pesar en el gremio por el repentino deceso del periodista gráfico René Martínez, a sus 71 años, ayer en la capital. René era tesón y un hombre curtido en el crisol de mil batallas periodísticas, a lo largo de los años 80, 90, hasta la fecha. QEPD.