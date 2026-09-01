La reforma iba viento en popa, pese algunos "torpedos" al final se aprobó

REFORMA. Por los vientos que soplaban anoche en el hemiciclo, ya todo estaba listo para que la reforma energética pasara lisa, aunque, una vez más, los diputados liberales del ala nasrallista andaban torpedeando los acuerdos.

PIES. Reaparece la diputada pies descalzos y denuncia presiones de la embajada imperial para darle viento a la reforma energética. Será posible.

ENEE. Pero, la Kafati dijo que a ella nadie la manda y que, pese a las presiones del imperio contraataca, votaría en contra de la vuelta de calcetín a la ENEE.

DIENTE. Bueno, pero en la misma bancada liberal juran que la Kafati firmó desde temprano a favor de las reformas y que dijo lo que dijo solo del diente al labio, por aquello de los votos de la “people” que está en contra de la reforma. Será.

MESSI. Ese paso de dignidad y de autorreflexión que acaba de dar Messi lo deberían de dar aquí varios políticos -sobre todo uno- y convencerse de que ya no tienen más que ofrecer, agarrarse de la mano y salirse solos de la cancha. Pero, mejor se hacen los locos.

UNIR. Será cierto que el chelito Micheletti anda con la onda de “unir” al gonfalón rojo-blanco-rojo alrededor de Nasralla. “I can´t believe it”.

ALEROS. Micheletti le mandó “guasat” a sus aleros, jurando que no es cierto, pero otros y otras de su entorno dicen que sí anda con esa locura. Pareciera, dijo uno, que el “amigo ya está chochando”.

VOTAR. Bueno, de ser cierto, equivaldría a que Micheletti volvería a terminar de aliado con Mel Zelaya, porque, votar por Nasralla es votar por Libre.

GERZON. Habrá servido de algo esa visita de Gerzon y compañía al Congreso. Entiéndase, por “servido de algo”, si la plática con los diputados ayudará a bajar la extorsión, los asaltos, el tráfico de drogas, los homicidios.

SALIÓ. Lo que se escuchó en la misa, como ha ocurrido en todos los Congresos cuando interpelan o invitan a un funcionario, es que el susodicho más bien salió aplaudido.

CULPA. Pero la culpa, dicen, no es de Gerzon, sino, de los tomadores de decisiones, porque el combate a la criminalidad no es tarea de un ministro, sino, una misión ineludible del Estado en su conjunto -los tres poderes, el MP- y debe ser liderada por el presidente de turno.

BARRIL. Denuncian los colegios privados que ya no aguantan la extorsión de las distritales de Educación, sobre todo en la capital, porque por todo y para todo les piden pisto, como si fueran un barril sin fondo.