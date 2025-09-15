La "Moncha" y Libre siguen con promesas que chocan con la realidad del país

NADIE. La Ramona tuvo que suspender su dizque concentración en Olanchito porque resulta que no le llegó nadie y, para no hacer el ridículo, mejor la canceló. Anda jalando la misma gente por toda Honduras.

HIJOS. A la Ramona le sigue lloviendo sobre mojado por su gran “ideota” de desaparecer la Central de Riesgos. Allí le mandan a decir que eso equivale a darle luz verde a los hijos para que se droguen, emborrachen y prostituyan, solo por quedar bien con ellos.

PASO. A ese paso que va la Moncha, no tarda en prometer que, en su gobierno, todos los niños irán a escuelas bilingües privadas, a hospitales privados y que tendrán un mes de vacaciones por año -con todo pagado- en Disneylandia. Jueeeeeee...

DESFILES. Coloridos, bonitos y emotivos los desfiles de los chigüines, el fin de semana en diferentes ciudades de la república, por el cumpleaños de la Patria. Qué bien.

ROBOS. Que en qué mundo vive, le preguntan unos chuscos a Xiomara en esas redes, luego que el fin de semana posteó que “si antes había robos, ahora tenemos logros”.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

BIEN. Pucha, dice uno de tantos, “si a mi hija la han asaltado tres veces en un mes, y a mi mujer tantas veces, que ya ni me cuenta”. Con razón Tavo Sánchez no se cansa de jurar que “vamos bien”.

CNE. Lino Tomás jura que vienen los observadores, gracias a la gran “experiencia” de Ana Paola, y que con ella todo cambiará en el CNE y que no sé qué, que aquí que allá. Chamberos.

TAMAL. Ajá, y nadie habla del fraude electrónico de Smartmatic, del software, de la data, de la nube, del tamal que ya tienen listo con el voto en el exterior. ¿Y “Papi”? ¿Y Nasralla?

NAVIDAD. Aldanita ya tiene la capital en modo Navidad, con luces y otras hierbas, y anuncia carnaval a lo grande para el aniversario.

DIEGO. En el búnker de Juan Diego aseguran que ya alcanzaron a Aldanita y que, caballo que alcanza, gana. Será.

NADA. A un año del atroz asesinato de Juan López, ni Johel Zelaya ni Tavo Sánchez ni nadie de la refundición han hecho nada para dar con los autores intelectuales. Como la loca del pueblo jura que los responsables son de Libre.

BERTHA. Pero, para taparle el ojo al macho, Libre sigue dele que dele con Bertha Cáceres y hasta pondrán su imagen en los billetes de a mil.