La misma medicina les recetan a sindicalistas del Infop

1

ALIANZAS. Avisa Maribel Ya que va hasta el final, el 9 de marzo, y que no está formando alianzas con nadie, incluido el resignado de la tele.

2

SARAHÍ. Más periodistas se suman a la política, unos en un bando y otros, en otro. Nasralla presentó ayer oficialmente a la colega Sarahí Espinal, quien se apunta como candidata a diputada en la casilla 17 de Vamos Honduras, y le dice adiós a la “N”. Good Luck.

3

PORKY. La bulla es que sí, efectivamente, capturaron a El Porky y que solo el ministro de Seguridad catracho no se da cuenta.

4

MORGAN. Una sola chanfaina, gente de la ex first lady y que son hasta sus voceros, de la mano con Erasmito y no con Pitu, su presunto candidato a la AMDC... ¿Qué está pasando? Que lo averigüe Morgan.

5

JUDAS. Ya días que en el movimiento del “papi” fumigaron a unos candidatos a diputados Judas, que pedían el voto para Tito y Erasmito, y neles pasteles para Juan Diego, el candidato.

6

PERDIDO. Las bases juandieguistas están contentas luego de la denuncia de Erasmito, sobre el presunto despido de su “people” de los órganos electorales, porque eso significa, dicen, que “ya se siente perdido”.

7

VOTO. En el juandieguismo juran que segurito, el día de las primarias, EP saldrá con la mismita canción del suegro de “voto por voto”. Será.

8

CUENTAS. “Elefante blanco”, le manda a decir Johelito al tribunal de cuentos, porque solo sirve para cuadrarle las cuentas a los corruptos. Será.

9

INFOP. A los sindicalistas del Infop les están dando de beber de su mismo chocolate. Anduvieron 12 años siete meses, como la cantaleta cotidiana, aguantando gaseadas y hoy les pagan cantándole las golondrinas al presidente del sindicato y a dos directivos más.

10

MEJORAR. Hombre, si fuera para mejorar la institución, modernizarla, actualizarla a la tecnología, a la IA, pues, pero, para seguirla llenando de activistas ineptos de Libre.

11

PÍO. ¿Y los Danieles, los Hilarios y los Joeles, flamantes dirigentes obreros? Ni uno ni otro dice ni pío, para no quedar mal con su lideresa, la Rixi Ramona.

12

CPH. Preocupada la muchachada porque la “vaca” ahora les está pidiendo hasta la hoja de defunción para darles publicidad: Inscripción en el CPH, título universitario autenticado -original y copia-, solvencia con el Colegio, en fin...

13

DOBLE. Para que vean la doble moral, doble cara, doble discurso; el remedo de canciller, en 2019, hasta retuiteaba los informes de la ASJ sobre la corrupción del gobierno.