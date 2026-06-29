La "Misión Vivienda" que Chávez inauguró con el "gánster de Saab" hoy se cae a pedazos en La Guaira

ALEX. Ya vieron, la mayoría de esos edificios derribados en La Guaira los inauguró Chávez en 2012, como parte de su proyecto demagogo y populista “Misión Vivienda”. Y adivinen quién fue el agente inmobiliario, nada menos que el gánster de Alex Saab, cómplice de Chávez y de Maduro.

ENEE. Convocados para mañana martes los diputados y el punto único de agenda es la aprobación -en tercer y último debate- de la llevada y traída ley para darle vuelta de calcetín a la ENEE.

ACLARA. Por enésima vez el Tommy aclara que no hay tales de privatización, como siguen regando la bomba los refundidores, porque quieren usar el tema como moneda de cambio para seguir en el CNE y TJE.

CUATRO. Ni cuatro pelones le llegaron a Mel Zelaya a la Plaza Toncontín, por el 17 aniversario de su intentona golpista, pese a toda la alharaca que montaron en redes y en conferencias de prensa. Pero ni así se convencen.

APOYAR. A propósito, la bulla entre los mismos refundidores es que, en lo que queda de Libre hay dos facciones, una que se inclina por volver a apoyar a Nasralla y otra por Maldonado. A ver, dijo el cieguito.

CUCHE. Lo que sí está clarito es que nadie quiere saber nada de la Moncha, pese a las amenazas del olanchano de volverla a lanzar, como quedó demostrado ayer a su arribo a la conmemoración frente al aeropuerto, que nadie le hizo cuche.

FAH. Le han volado a los Cano olanchanos por usar los helicópteros de la FAH para asuntos personales. Si ayer se criticó a la Moncha por utilizarlos para su campaña política, lo que ayer fue malo, hoy no puede ser bueno.

COPÁN. El “papi” encabezó la liberación de guacamayas en el festival de Copán, lo que convierte la zona occidental, sobre todo junto a Lempira, en la región más visitada para el aviturismo.

TIGRE. A quien le fue superbién en la zona oriental es al Tommy. Lo recibieron con una nutrida asamblea de agricultores y ganaderos y, de chascada, Mario Segura, presidente de la asociación, le obsequió un sombrero Stetson, con un tigre rugiendo como escudo.

MAÍZ. Esta semana es la fiesta de Independencia del imperio y lanzarán la casa por todo lo alto en un hotel capitalino. A ver a cuántos refundidos del cerebro les riegan maíz.

CAMELLO. Que levante la mano quien crea que en los dominios de la diosa Temis le suspenderán la orden de captura a JOH. Se cazan apuestas. Unos creen que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja.