La huelga médica y el cuento viejo de echarle la culpa a todos

GENOCIDIO. El reverendo Mario Fumero ha calificado la huelga de los médicos como un genocidio en contra del pueblo, y recomienda que les hagan un trasplante de cerebros japoneses, para que cambien de actitud. No tardan Umaña y compañía en salir a insultarlo.

CHANTAJE. Bueno, al final, dicen, la huelga médica no es su culpa, sino, de la indolencia de la sociedad, de los gobiernos de turno y de la misma academia que les permite tanta impunidad y chantaje a través de un estatuto que, quizá, en su momento, les fue aprobado de buena fe.

BUKI. Sepa Judas a dónde vamos a parar, como dice el Buki, porque, por más que la “people” se revuelva y patalee, el combustible no bajará y, cuando suben los carburantes, sube todo, pero, cuando baja, no baja nada.

IHTT. Los taxistas suenan tambores de guerra y amenazan con paralizar sus carcachas por presunto incumplimiento de acuerdos por parte del IHTT.

DANLÍ. En Danlí lanzarán hoy la casa por la ventana con la celebración del primer Congreso Móvil en la era del Tommy. La cita será en el auditorium de la “U” católica.

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PAREJA. Avisa el Tommy que la lucha contra las estructuras terroristas también lleva implícita la depuración de la policía, jueces y fiscales, es decir, que la cosa será pareja y no dejarán títere con cabeza.

DECLARAR. German Licona, abogado penalista, pastor evangélico y analista, le manda a decir al Tommy que el Congreso también debe declarar terroristas a los diputados, funcionarios y políticos que sean cómplices de las estructuras criminales.

54. Ya vieron, continúan los destapes de la piñata de los que iban a refundar a Honduras y lo único que hicieron fue asaltar las arcas públicas. Ahora resulta que solo a un venezolano le pagaron 54 millones por perfilar medios y periodistas.

POBRE. La chamba del tal venezolano era estigmatizar periódicos, televisoras y radios, incluidos sus periodistas, de si eran de “izquierda” o de “derecha”, y solo por eso le desembucharon 54 millones. Pobre, pueblo, pobre...

BIOGRAFÍA. Lo otro, cuenta Leonel Núñez, de la Comisión Liquidadora que, a diferencia de 2009, cuando mandó a esculpir una estatua suya, ahora gastaron millones en una biografía de Mel. ¡Habrase visto!

1,200. Con razón Xiomara le asignó 1,200 millones a la presunta secretaría de “planificación y estrategia”, que lo único que planificó fue la persecución de periodistas de “derecha” y el pago de una millonada a venezolanos y cubanos.