La empresa ASD falló en todo, menos en cobrar L 500 millones

VALE. Ya hoy es sábado, mañana se cumple una semana, y nada de presidente electo. Vale que los colombianos habían prometido 200 mil consultas por segundo en su sistema de cómputo. No aguantó ni 200.

ASD. La empresa ASD falló en capacidad, ciberseguridad y divulgación del TREP. En otras palabras, un fiasco. Que devuelva los 500 millones.

PAPI. El CNA ha confirmado su escrutinio especial con el cien por ciento de las actas, las mismas que tienen todos los partidos, y gana el “papi”.

MILEI. Hombre, qué cinismo el de estos refundidos del cerebro, el tal EER, Gerardo Torres y la vaca, hablando de fraude y su candidata nunca pasó ni del 19 por ciento. Z de M...como les dice Milei.

AMDC. Preocupados los empleados de la AMDC, porque ya hoy es 6 de diciembre y todavía no les han pagado noviembre y, ya vienen los aguinaldos.

MIL. Lo “pior”, mandan a decir los empleados edilicios, es que el viernes antes de las elecciones, la alcaldía recibió un préstamo nada menos que de mil millones, y aseguran que todo se fue en la campaña. Pobre Juan Diego cuando llegue.

TIKTOKERO. Se estrenó el nuevo tiktokero con su primer vídeo y, como decía el recordado Tres Patines, de la Tremenda Corte ¡asómbrate, chico! ayer por la tarde ya llevaba 134.4 mil seguidores; 1.6 millones de vistas y 187.8 mil likes. Jueeeeee...

JUEGUE. Se descarta que a su regreso juegue en la selección de los tiktokeros, de Supremo, pero el día menos pensado alcanza en seguidores y likes a Ronaldo y a Shakira.

VÍCTIMA. En su primer tiktok, JOH denuncia haber sido víctima de una gran conspiración de la administración Biden y la Kamala, la misma que vino aquí a la jura de Xiomara.

PACTARON. “Prohibido olvidar quiénes pactaron con el crimen organizado”, manda a decir el ex, en alusión a los Zelaya Castro, lo cual quedó claro en el narcovídeo de Carlón y que, por cierto, hasta el sol de hoy el fiscal de juguete no ha movido un dedo.

VIDRIO. Por eso dicen que no hay que escupir para arriba ni tirar piedras cuando se tiene techo de vidrio. Los toros de Libre tienen más clavos que una ferretería y se la han pasado los cuatro años tirándoselas de santos y acusando de corruptos y narcos a medio mundo.

AMIGOS. Marco Rubio avisa que ya no le darán más billete a las ong y que volverán con las ayudas a los gobiernos. Eso sí, deja claro que solo a los “gobiernos amigos”, así es que, vale más que estos energúmenos ya se van