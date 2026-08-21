La división colorada por la reforma energética tiene a más de alguno celebrando

911. Hombre, ese tiktokero que se puso a hacer guasa con el 911 -lanzando falsas alarmas solo para ganar likes- debería ir a parar al mamo sin tocar tablita y sentar un precedente.

FIABLES. También urge que el Congreso reforme el Código Penal y que los delitos cibernéticos y todas esas atrocidades que se cometen desde las redes fecales no sean fiables.

JULIETTE. La bulla en Libre es que la nueva candidata de la familia olanchana es Juliette Handal y que la Moncha ya es historia. Lo mismo dicen de Octavio y de Aldanita.

TIENE. El clan Zelaya Castro tiene a Octavio por cachureco y a Jorge Aldana, sepa Judas porqué -y que lo averigüe Morgan- por traidor.

ANÍBAL. En el PN se asegura que el candidato del “papi” será Aníbal, quién ha trabajado con él desde sus tiempos de alcalde en el DC. ¿Estáis oyendo, Tommy?

LUZ. Solo el PL sigue dando bandazos, sin una luz al final del túnel, peor ahora que Nasralla ha confirmado que se volverá a lanzar.

CCEPL. La bulla en el CCEPL es que YR, CF, RC y JC apoyan a EM, pero, con esa amenaza de Nasralla de seguir de candidato, sepa Judas. Desde ya se sabe que, si no gana las primarias, quién lo aguanta acusando de narcos, ladrones y delincuentes a los ilustres. Y, otra vez, divididos.

ENCHUTA. Aja y, si lo expulsan, lo victimizan. O sea, como quien dice, si el PL enchuta, pierde y, si no, también.

SULA. El Tommy va soplando hoy para la zona norte a entregar los primeros tractores y otros equipos pesados a municipios del Valle de Sula. La prioridad son los 75 de la alerta roja, pero el beneficio alcanzará las 298 alcaldías.

FIESTA. Adivinen quién anda muerto de la risa por el desmadre en el Partido Liberal ante la reforma energética. Hasta fiesta tenía antenoche. Pobres colorados.

2050. Avisan los liberales que agilizarán las “consultas” para su nueva contrapropuesta, en la cual incluirán las opiniones de todos sus alcaldes y diputados, y juran que estará lista, por tarde, en el 2050.

ELON. Lamenta Mario Pérez que solo faltó que trajeran a Elon Musk, para que le explicara a la bancada liberal, por qué la reforma energética es urgente y necesaria. Al final echaron aquel que dijimos al charral.

TESLA. Otros dicen que no habrían apoyado la reforma ni así hubieran traído de conferencistas a Albert Einstein y a Nikola Tesla, porque a la mayoría de los diputados solo les interesa su reelección y, tanto la ENEE como el país, les importan un cacahuate.