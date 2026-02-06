La Cuéllar llegó con carcajadas y escoltada como estrella por lo del Chequesol

JUEZ. Arresto domiciliario para la tal Isis, mientras al juez que mandó a casa a Romeo, la buena de Rebeca le cantó las golondrinas. ¿Justicia socialista?

RISA. Eso de “chequesol” ya se volvió changoneta. Con razón la Isis llegó muerta de la risa a la Corte. Rebeca le puso hasta custodio policial, para que esos periodistas chucos no se la fueran a ultrajar.

ETERNO. “Mi presidente eterno”, dijo la Isis, cuando le preguntaron de Mel Zelaya. Sus ojos resplandecieron, como evocando recuerdos inolvidables...de la campaña.

ELIUD. Quién mira a Marco Eliud, pero Suyapita Figueroa asegura que también se despidió con su propia plaza, sin concurso ni nada, en el San Felipe.

CHAGO. Pues, hombre, Hilario, el tal Chago apóstol resultó todo un coyote -y de menores- pero en los territorios de Bukele no le perdonaron sus fechorías. Lo pescaron con las manos en la masa y en la lujosa Prado que le regaló el bueno de Mel Zelaya, claro está, con el pisto del pobre Juan Pueblo.

CCEPL. La celebración del PL al final salió cachinflín. El CCEPL y la plazoleta estaban tan vacíos, que unos colegas juran que les salió La Sucia, el cadejo y el padre sin cabeza.

AZCONITA. Al final ni Salvita asomó el cacho, porque dijo que tenía que grabar, según JLM. El salvado fue Azconita, que llegó a recoger el homenaje póstumo de su papi, y la concurrencia lo ovacionó de pie a su ingreso. ¿Próximo candidato?

67. Quién sí se dejó venir desde SPS fue el Pollo Contreras y aseguró que el Partido Liberal le dio 67 millones a Salvita. Será.

OLER. Desfile de liberales por Palacio para ser juramentados por el “papi”, encabezados por Katia Crivelli, la exdiputada yanista. A Nasralla y señora no les dieron ni a oler.

NADA. A otro personaje liberal le dieron tres embajadas -USA, NY y España-, a otro un ministerio y dos subsecretarías. SN no consiguió nada, por peleonero, y los ilustres, ni cortos ni perezosos, aprovecharon.

ENTREGAR. La bulla es que varios cónsules y embajadores refundidores se mantienen atrincherados y no quieren entregar. Unos migrantes piden investigar el consultado de Houston, por negocios de cafeterías y otras hierbas.

ESTADO. El Tommy manda a decir que socializarán que Honduras deje de ser un “Estado laico” y se convierta en un Estado cristiano”, como Costa Rica, lo que ocuparía una reforma constitucional.

ENAG. Vuelve Juan Manuel Gálvez, ahora como gerente de la ENAG. Ojalá y meta al mamo a aquel que dijimos.