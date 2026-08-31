Juan Diego explicará hoy, con pelos y señales, cómo está la cosa...

SEQUÍA. La cosa está que arde con la sequía en el Distrito Central y Juan Diego tendrá conferencia de prensa hoy, para dar a conocer, con pelos y señales, cómo está la cosa y lo que le espera a los capitalinos si esta semana no llueve.

AYUDAS. ¿Alcaldes reyezuelos en el corredor seco? Un edil no quiso recibir la ayuda, porque anda de viaje -que su pueblo espere hasta que regrese- otro pidió ración doble, cuando el PMA ya tiene lista la distribución, y otro avisó que no la podía recibir, porque tenía un acto político.

RUBY. Hombre, lamentable, el conocido restaurante Ruby Tuesday anuncia su cierre después de 25 años de operaciones ininterrumpidas en la capital. La franquicia es manejada por Federico Álvarez, expresidente del BCIE.

CULPA. ¿Qué estará pasando con los restauranteros? ¿se ha reducido el circulante en el país? ¿secuelas del alto desempleo? ¿culpa de la ineficiente ENEE y su pésimo servicio? ¿demasiados impuestos?

ORDEN. En el PL surge movimiento -en el ala nasrallista- que pretende llamar al “orden” al Pollo Contreras por los constantes rifirrafes que tiene con el excandidato.

CANASTO. Los cerebros de la “ideota” argumentan que el Pollo, como presidente del CCEPL, está en la obligación de dar el ejemplo y no bajarse el canasto.

LADRÓN. ¡Qué bonito! O sea que Nasralla puede llamar ladrón, narco, delincuente y mercenario a quien le ronque la santa gana y nadie le debe decir nada. Solo eso faltaba.

UNGIDO. A propósito de Nasralla, allí sigue dele que dele con su “fraude” y desde ya avizora que el Tommy -a quien llama “capataz del Congreso”- “será el ungido para 2029”. Del usurpador de Redondo nunca dijo nada.

MEJOR. Por eso la Talbott le advierte a los liberales que están con SN, que mejor “no pierdan su tiempo”, porque su líder desde ya se da por derrotado, ya que a él solo le interesa “estar en campaña”.

GRACIAS. Ya vieron cómo recibieron a JOH allá en sus dominios, en Gracias, Lempira. Parecía concentración política en tiempos de campaña. En Palacio estarán muy “contentos”.

PAPI. Saludes les manda el “papi” desde la Dominicana, donde el fin de semana visitó la frontera con Haití y se reunió con el presidente Abinader, en el Palacio de Santo Domingo.

ROBAR. Que dejen de robar cuando están en el poder, le pidió el cardenal a los políticos en su homilía y les recuerda, como dijo el Papa Francisco, que nunca ha visto un carro de mudanzas atrás de un entierro.