Hasta un “barrio chino” hay en Comayagüela... ¿Nuevo chinazo?

KORIUN. Bueno, y Marcio Sierra, ¿qué fin tuvo? ¿dónde se habrá metido? El man desapareció desde que le ofreció devolverle el pisto a los de Koriun.

CARTEL. En esas redes no hallan qué inventar, y allí están invitando a todo el pueblo a la “gran movilización del Cartel de los Soles”, este sábado en SPS. Busquen y verán.

TEMIS. ¡Qué bonito! Cero sanciones de Rebeca a la jueza politiquera. Solo le manda a decir a los jueces que, por favor, no vayan a reuniones políticas. Pobre diosa Temis.

MORENA. El atentado en Azacualpa, Santa Bárbara, es “por cuestiones políticas”, asegura JC. Ojalá y la campaña no se vaya a mexicanizar, al estilo Morena.

CHINAZO. Excursiones de pekineses a estas honduras y ahora ha aparecido hasta un “barrio chino” en los “mercurios” de Comayagüela. ¿Nuevo chinazo a la vista? Ummmm...

VISAS. En los dominios del nieto de Bin-Bú aceptan, paladinamente, que han “flexibilizado” los “lequisitos” para los “tlámites” de las visas de los “olientales”. ¿Estáis oyendo, “Malco Lubio”?

TASÓN. ¿Dónde está el dinero del tasón? preguntan los chuscos y que, si no es mucha molestia, si podrían explicar. Se habla nada menos que de 16 mil millones que nadie sabe dónde puercas están.

AGUA. Pucha, como dice aquel, por falta de agua y luz no funciona el hospital de la “U” Católica. ¡Habrase visto! Y todo porque, como Libre no topa al cardenal, se la saca con el centro asistencial. Pobre, pueblo, pobre...

BÚNKER. La prima de la Sesal no hace, ni deja hacer, porque no ha podido terminar ni el búnker para los aceleradores lineales de los enfermos oncológicos.

BAILE. Pero, díganle de baile a Carlita Paredes, que es la ley. Si así como baila, hiciera su trabajo ¡Dios guarde! ¿Y los ocho hospitales?

NOVIA. Estos creen que un hospital es una mole de concreto. Eso equivale a que un novio crea que la novia es el vestido, el velo, las arras, el ramo, el lazo, la liga, las almohaditas y el anillo, y se case con ellos.

MISMO. Lo mismo del búnker del San Felipe pasa con cantidad de proyectitos, como la salida a Olancho, a Danlí y, no digamos, al sur. Ya hablar de los cuatro carriles que prometieron a Valle de Ángeles es mucho pedir.

TURISMO. Se enteraron, pasaron la Feria Agostina salvadoreña, la de Puerto Cortés, el Festival del Maíz en Danlí, en fin, y la presunta ministra de Turismo -como siempre- nunca asomó el cacho. Pero, como administra los “bisnes” del familión, es intocable.