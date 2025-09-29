¿Fue puritanismo legal o ya arrancó la puja por la presidencia del próximo Congreso? ¿A quién piensan lanzar?

PERRA. Está perra la cosa en el PL por la reventada de Jorge Cálix. ¿Quién dio la orden, si quien decide eso es el partido, y el Pollo Contreras pidió su inscripción?

LEY. La pregunta del millón es: ¿En verdad se volaron a JC por puritanos en el cumplimiento de la tal Ley o se lo tronaron porque ya iniciaron la puja por la presidencia del próximo Congreso?. ¿Y a quién piensan lanzar?

POTRERO. Ajá y, lo otro, la inscripción de JC deja al descubierto que el CNE es un potrero, donde mandos intermedios hacen y deshacen, porque, así como metieron a JC, así también pueden inscribir a otros. Y borrar a quien quieran.

CHAT. De un chat de Nerón con la prensa salió la noticia de que JC estaba reventado. Para que vean, quién es el que manda en el CNE, gracias a Ana Paola.

EQUIPOS. La bulla es que los equipos -los equipos, ya no solo Ana Paola y Nerón- “ya están trabajando muy sincronizados en el CNE”, tal como lo estuvieron en 2021, en tiempos de la Ramona.

SORDO. Pero, como dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír ni peor ciego que el que no quiere ver, qué se puede hacer si el candidato está feliz con APH.

BARRER. El post del infortunio de SN, manda a decir “me dicen Julia”: “Es domingo, pero el cambio no descansa, Ya barrimos la casa...ahora toca barrer a los mismos de siempre”.

PERDER. “Me dicen Julia” le recuerda a Nasralla que está en casa prestada, que el PL “no es suyo ni de sus achichincles” y que después no se queje, porque “es más fácil hacer perder que hacer ganar”. Será.

DETRÁS. La bulla es que quien está detrás de la reventada de Cálix es la misma persona que le metió a Ana Paola a Nasralla, la misma que se sentó a negociar con el padrino de APH y con Mel.

CUENTA. Saludes les manda Xiomara desde Montenegro -la exrepública yugoslava- donde pasará la Semana Morazánica. Algunos ilusos pensaban que había desistido del viajecito, para ahorrar pisto y pagar la cuenta del Centro de Cáncer Enma Romero.

LAVAR. Vieron cómo se viralizó lo de “chumpa juca” del Pollo Contreras. El olanchano no tuvo de otra que aparecer con nueva chamarra el fin de semana y decir que mandó a lavar la otra.

TANTAS. Ampliado, por enésima vez, el mentado estado de excepción, una de las tantas arbitrariedades y abuso de poder de Xiomara y de Libre en estos cuatro años.

BIBLIA. Le tronó, como todos los años, el desfile por el Día de la Biblia, el cual se celebra el último domingo de septiembre.