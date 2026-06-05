Fue piñata y media en el programa de los tales mártires de Libre

OJO. Piñata y media la que ha encontrado la Comisión Liquidadora en el mentado programa de “mártires”, y en unos documentales sobre el tal “golpe”, que le costaron un ojo a Juan Pueblo.

MITAD. Leonel Núñez destapa que les aprobaban una gran tajada a los tales “mártires”, pero solo les daban la mitad y, la otra mitad era para...

UPL. Honrosa rectificación del Tommy, con la prórroga que habían aprobado, para los candidatos que se han hecho los curritos con el informe de los gastos de campaña ante la UPL.

CANTAN. La bulla es que al de Comunicaciones le cantan las golondrinas ante tantas quejas de reimundo y medio mundo. Otros sectores también piden la cabeza de su hermana, que no está haciendo nada en la SE, y prefirió dársela para París en pleno tracateo de los docentes.

CÍNICOS. Que no hicieron nada, y que los quieren fregar de puro aire, jura Huguito Noé. Estos no son más cínicos porque no son más cínicos.

GOLPE. Y quién fue, entonces, el que aprobó el golpe a la declaratoria del CNE con el “decreto” que se inventó LR para dar al traste con la voluntad popular. Yo fui, hombre.

ASALTO. Además, otro rosario de delitos de nueve diputados -todos de Libre- que asaltaron el Poder Legislativo a través de una comisión permanente espuria, luego que la mayoría del CN había decidido -desde octubre- prorrogar las sesiones hasta el 21 de enero.

BIEN. Hombre, no tendrá algo más importante que hacer la policía que cerrar mañana media capital por una competencia deportiva en el anillo periférico y otros lugares. Ya solo falta que digan, como aquel que dijimos, que “vamos bien”.

CLASES. Hoy, a cruzar los dedos para que sus majestades reverendísimas -los sindicatos zelayistas del magisterio- acepten el diálogo con la racha y no vuelvan a paralizar las clases el próximo lunes.

POBRES. Tanto que los refundidores idolatran a los pobres y no quieren ni a sus hijos. Es el taxista, el vendedor ambulante, la tortillera, el que manda a sus hijos a la escuela pública. La clase media los tiene en escuelas privadas y los ricos en el extranjero.

MÉDICOS. Es como los médicos, una cosa es su derecho a la protesta y otra, muy distinta, que estén jorobando a miles y miles de capitalinos con tomas de bulevares. Hay maneras civilizadas de protestar.

GAS. Ya es tiempo que aquí le echen gas del bueno a cualquiera que se tome carreteras, bulevares o que queme llantas. Ni en el África subsahariana sigue con eso.