Estos de Libre salieron corregidos, aumentados y una cuarta más

DEA. Que se aliste, le manda a decir Romeo al familión, que allí viene la DEA a llevárselos enchachados y sin visa para el imperio. Será.

IGLESIAS. Pues, hombre, Hilario, la caminata de las iglesias sigue levantando polvo entre los refundidores. Y esto que solo oraron, rezaron y ondearon la bandera catracha.

HIJOS. Ahora ha sido Xiomara -no se aguantó- la que aprovechó otra de sus grandes “inauguraciones” para volarle maceta a los hijos de Dios que marcharon en todo el país.

LOBOS. Lo menos que les dijo fue lobos rapaces vestidos de ovejas, fariseos, sepulcros blanqueados. ¡Ahhh! y que son los mismos golpistas de hace 12 años siete meses. Qué mal estará pagando la pobre Honduras.

MATEO. De remate, ahora es que Xiomara también le hace de pastora y allí estuvo dando “cátedra” del Evangelio de Mateo, así como cuando Mel rezó el Padre Nuestro.

CNA. Ya vieron la nueva denuncia del CNA, nada menos que 103 millones ha drenado el Vaquero sin sombrero, a unas ONG que son manejadas por la gerente administrativa de Gobernación junto a su esposo, cuñados, sobrinos, en fin... Estos salieron corregidos, aumentados y una cuarta más.

ABOGADA. La funcionaria es el brazo derecho del “señor ministro” y la que maneja todo lo relacionado a pisto. Que se aliste la Gaby del CNA, porque la esposa de Vaquero sin sombrero es la abogada personal de Xiomara.

RATAS. El líder del Cartel de los Soles por fin siente pasos de animal grande, y allí anda llorando, porque algunas ratas del chavismo ya empezaron a saltar del barco. O alguien creerá que esos destructores y el submarino nuclear andan de paseo por las costas venezolanas. ¿Quién sigue?

ASILO. La “Mujer Araña” jura que Libre le está ofreciendo asilo a Maduro, al caballo de Diosdado y a Vladimir, no Putin, sino, Padrino, el padrino de Roosevelt y del sobrino. Será.

QUINTÍN. Otro cambio de la marcha de los “30 mil colectivos” del “cabo Mel”, como le dice el valiente Quintín. La caminata cristiana los tiene tataratas -como los trompos- y con corré que te alcanzo.

OCHO. El CNE admite recurso, para que los trillizos averigüen porqué el Ocho transmite todas las giras de la Moncha. Ojalá que también husmeen el uso de los helicópteros de la FAH y del pisto del pobre “Juan Pueblo” en su campaña.

PAGOS. Los transportistas juran que a ellos tampoco les ha pagado el CNE lo de las primarias. Paguen, hombre, una cosa es una cosa y otra es otra cosa.