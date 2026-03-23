Están cerquita de aplicarles juicio político a unos cuantos

TRAICIÓN. Esta semana es decisiva para el juicio político a Nerón y a Johel y, si el Congreso no lo hace, supondrá una traición al 81 por ciento de los hondureños que el 30-N le dijeron un basta ya a Libre y lo mandaron al carajo.

NOMBRES. El Tommy debería someter la votación con consignación de nombres, a falta de pizarra electrónica, para que la “people” conozca a los diputados(as) traidores de la patria.

CINCO. Hay cinco diputados liberales nasrallistas que no apoyan el juicio político ni contra Marlon Ochoa ni contra Johel, encabezados por Iroshka de Nasralla, por su alianza con Mel y Aldana.

OCUPA. Para que vean la perversidad de Mel Zelaya, destruyó al PL, por su culpa tiene 17 años de estar en la llanura, pero, como hoy ocupa sus votos para que no le quiten a su sicario del CNE, allí sale dándole cumbos. Lo peor es que algunos le creen.

CULPA. Ojalá y el Tommy no se deje convencer por algunos cachurecos que han sido aliados del olanchano y que, por su culpa, Libre tiene representantes en los órganos electorales.

TRES. La bulla es que SN apoya el juicio político solo si se vuelan a los tres, porque, como su amigo Mel lo tiene bien enganchado de que él ganó, y que APH y CL se la pusieron. ¡Habrase visto!

SICARIO. Que cuidadito le tocan a su sicario del CNE, manda a decir Mel Zelaya, si no, ya van a ver. El olanchano tiene veinte años de estar jorobando a la pobre Honduras y no se cansa.

JOH. Para justificar su nueva jodarria, Mel Zelaya y la Moncha ahora se han inventado que allí viene JOH a lanzarse y que solo Marlon Ochoa -Superman- puede pararlo. Jueeeeee...

ORDEN. Le piden al “papi” amarrarse los jeans y los burros, y no dejarse azorrar del olanchano, y ponga orden. Las Fuerzas Armadas y la policía deben alistarse.

REPETIR. Nada de esto estaría pasando si Mel Zelaya hubiera pagado sus delitos de 2009. Ahora quiere repetir la historia y que no le toquen a sus pupilos del CNE y MP.

ALIANZA. Con solo el boicot a los escrutinios especiales, gracias a la alianza Iroshka-Aldana, el sabotaje a la declaratoria oficial del CNE -que la doña nunca publicó como lo había prometido- pero sí lo hizo con el “decreto” que el Redondo se sacó del trasero, tienen para estar en el mamo.

DIÁLISIS. El Tommy y MAM, la resignada, inauguraron este domingo la clínica de diálisis en Danlí, así es que, los paraiseños ya no tendrán que viajar hasta la capirucha para su tratamiento.