Esta turbia crisis de agua apenas comienza, espérense el otro año

LISTO. En los aposentos de la UPL se ha confirmado que hoy sí ya está listo el informe sobre el manejo de los fondos de campaña por parte del excandidato liberal y que mañana, a las 10 de la mañana, los comisionados votarán a favor o en contra de darlo a conocer.

CORREN. Aja, pero, cuando se trata de babuchas o sardinas, corren a publicar los informes, pero, como el involucrado es Nasralla, ya no hallan qué excusas poner para seguirle dando largas a la publicación del informe financiero.

OLLA. La bulla es que Ivonne y compañía le tienen miedo a la lengua venenosa o ponzoñosa de Nasralla y por eso no han querido destapar la olla.

73. Fuentes de la UPL han confirmado irregularidades en el manejo de 73 millones y que el excandidato liberal no ha podido justificar su gasto. ¡Ahhh! y que hay un bufete de abogados involucrado.

DESVIAR. Con razón, dicen, no hallan cómo desviar la atención a costillas de Cirimedo o llamando “delincuentes” y “mercenarios” a los periodistas que denuncian esas irregularidades.

AGUA. Avisa Juan Diego que, a partir del próximo domingo y debido a la histórica sequía, el agua la echarán cada 12 días, es decir, solo dos veces al mes. Y aun así hay gente insensata lavando carros y regando jardines con manguera.

HURACANES. Bueno, y Julio Quiñones dice que la capital necesita uno o dos huracanes, para recuperar sus embalses.

MONCHA. Esos refundidores no aprenden, en las elecciones a puras cachas sacaron 19 % y allí está la Moncha -apoyada por el “enfermo”- convocando para hoy a un desfile paralelo.

CULTO. Qué le cuesta a Libre dejar a los hondureños de bien rendirle culto a la Patria y celebrar sus mojigangas y orgías en otras fechas. Pero no. Nacieron solo para jorobar.

CNDS. El “papi” confirma la convocatoria del CNDS y no descarta la declaratoria del estado de excepción, solo que por tiempo definido y, en algunos municipios, no como aquellos que dijimos, que lo mantuvieron los cuatro años y en todo el país.

LISTAS. Valerio manda a decir que las Fuerzas Armadas están listas, para apoyar la lucha contra los criminales, si así lo dispone el Consejo de Defensa y Seguridad. Qué gran diferencia con el orate aquel.

TRUMP. Hombre, qué ganarán unas diputadas con sacarse fotos -gracias a la IA- en el Salón Oval en gran casaca con Trump. Bueno, pero como aquí la “people” cree todo lo que ve en redes -incluidos audios y vídeos- a lo mejor se tragan la vara.