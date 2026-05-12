Esos tales hospitales llevan millones en varillas, ¡ni en Dubaí, papa!

300. Por sobrevaloración descarada, parada la construcción de los cascarones de tres hospitales. Solo en la varilla de hierro, en el de Santa Bárbara, se echaron 300 millones. Ni que fuera el Burj Khalifa de Dubái, la Torre Eiffel o el Empire State. Ya días que Matheu había denunciado ese movidón de los aliados de Salvita.

OUT. Fuera de la lista de ascensos dos coroneles y dos capitanes que integran la otra lista, la lista de los acólitos de Roosevelt y de la Moncha que estuvieron a punto de descarrilar el proceso electoral. ¡Vaya, hombre!

ROMEO. Hombre, si ya hay un nuevo FG, un nuevo jefe del PJ, por qué no arreglan ese entuerto de Romeo. Quién no sabe aquí que todo es una venganza de Mel Zelaya, urdida a través de su fiscal títere.

JEFA. Sandra Ponce retorna al servicio exterior ahora como embajadora de Honduras en la potencia número uno de Europa. Desterrada por el farsante de Quique Reina, hoy regresa como jefa de misión, en Alemania.

ERIKA. Avisa Erika Urtecho que pidió un milagro en su vientre, y le llegaron dos, como en las historias bíblicas. Congratulations...

REVUELTA. Allí anda revuelta Mercedes Saravia por lo que MAM les dijo a las bases azulejas en la celebración del Día de la Madre. “No nos dan chamba y nos insultan estas viejas fufurufas”, se queja la lideresa de los barrios.

BURROS. Lamentan los activistas del PN en la capital que el séquito que rodea al “papi” en Palacio lo tiene encerrado y no lo dejan ni respirar, y exigen les devuelvan al “Tito de siempre, con sus burros, sus jeans sin faja y su camisa azul celeste”. Será.

PELIS. Se buscan 125 millones desaparecidos en el Tórax, lo que viene a sumarse a los más de 70 paracas que solo llegaban a cobrar a fin de mes. Allí había un par de doctoras que eran pelis para sacar denuncias en sus redes, pero también se desaparecieron con la refundición.

COLÓN. De luto las águilas azules del Motagua, por el fallecimiento de Pedro Colón, la leyenda, el terror de los olimpias, su bestia negra. Cómo olvidar ese “tiburciazo” de los años 70, cuando, en el tiempo extra, con su velocidad de gacela, le dio el campeonato a su afición amada. QEPD.

JULIÁN. “No me rendí, no me rindo, no me rendiré”, con este grito de batalla, Julián Suazo ha celebrado los cuatro años de la Gracia Divina que le salvó la vida mediante una intervención quirúrgica. Su resiliencia, coraje, voluntad de vivir y seguir adelante son inquebrantables.