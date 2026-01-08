Esos de Libre sí que son cara dura, nada del proceso de transición

ORO. Ya hoy es 8 de enero y nada de transición del poder. Así cierra Libre, con “broche de oro”, su desastre de gobierno. Vale que el “papi” no se duerme en sus laureles y ya días empezó a echar maceta, porque, si se pone a esperar, le agarra la Semana Santa.

LINCHAN. Pucha, como dice aquel, en la 21 de Octubre casi linchan a los emisarios de Juan Diego que llegaron a dejar la nota para la transición. Aldana llegó al CNA a pedir reconteo y en el CNA tienen las actas desde el primer día y están claros que ganó Juan Diego.

AFLOJAR. Guerra de convocatorias en el PL, por la guayaba del Congreso, aunque los azulejos siguen sin aflojar nada ni le han ofrecido nada a nadie.

CONTROL. Hombre, y suponiendo que el PN decidiera darle la presidencia del Congreso al PL, qué creen que pasaría con todo ese berenjenal que se tienen, quién tendría el control: ¿El Pollo? ¿Cálix? ¿Salvita? ¿la “Mujer Araña”? ¿Yani? ¿Marlon? ¿?

VESTIR. Ajá, pero si eso no pasa y hacen lo que propone Maribel Ya y la bancada liberal no se casa ni con la blanca ni con la negra -para “no ser bisagra de nadie”- significa que se quedará para vestir santos.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

LÁZARO. Allí solo, entonces, que le sigan el juego a la Chayo y a Salvita y se matriculen con Mel Zelaya. Así levantarán, como a Lázaro, el cadáver de Libre y gobernarán juntos por siempre jamás. Jueeeeee...

DIABLO. Bueno, las negociaciones en los parlamentos son históricas y válidas, aquí y en la China. Lo que se cuestiona es la falta de ética de aquellos -como Pedrito Sánchez- capaces de pactar hasta con el diablo por su ambición de poder. ¿Verdad, Iroshka?

ANULAR. Qué tipo para jorobar ese Redondo, allí está, por enésima vez, tratando de anular las elecciones, esta vez con la convocatoria al pleno del Congreso para esta tarde.

SALGA. Allá el diputado del PN y PL que no llegue hasta con pañales a cuidar su “curul”, para no dejar que meta suplentes y salga con un domingo siete.50. Hombre, ¿y los 50 millones aquellos que aprobó Xiomara -con decreto publicado en La Gaceta- no eran para esos chalecos reflectores de los motociclistas y evitar tantos accidentes?

IHSS. Adivinen, la prima de la Sesal se despide del IHSS, tal como llegó: con compras directas. El día que la nombraron en la tal junta interventora anunció compras directas de insumos por 800 millones y ahora, antes de pintar llantas, acaba de hacer compras por 450 millones. ¿Quién o quiénes serán los salvados?