Esos bárbaros no se llevaron al país porque no le pudieron poner ruedas

PUERTAS. Avisa el Tommy que la sesión para la declaratoria de terroristas a las maras no será a puerta cerrada, sino, con las puertas de par en par, así es que, diputados y diputadas, apriétenla, papa...

MARTE. Hombre, qué horrible eso que pasó en el Campo de Parada Marte con dos colegas. Sencillamente, imperdonable. El “papi” tuvo que bajar de su bunker a pedir disculpas.

DIÉSEL. Adivinen quién es una connotada empresaria, muy ligada a Libre que, según Marvin Ponce, hizo un negocio redondo con la venta de diésel a las plantas térmicas en el gobierno de Xiomara.

MARAVILLA. Por eso dicen que aquí, el que no corre, vuela. No es la primera vez que a la susodicha le va de maravilla con Mel Zelaya. Ya en su primer gobierno estuvo bien metida en el mismo “bisnes” con el gringo aquel.

OCHO. Se peinaron las cámaras y consolas de Canal Ocho, destapa Marvin Ponce y, de chascada, se echaron más de 60 millones en el “diseño” de la cárcel en Islas del Cisne. ¿Cuál? Estos bárbaros no se llevaron el país porque no le pudieron poner rueditas.

ISRAEL. Le tronó la celebración del 78 aniversario de la embajada de Israel, en un hotel capitalino. Todo lo contrario de lo que ocurría cuando los satánicos de Libre, que no iba nadie del gobierno; esta vez llegaron los presidentes de los tres Poderes del Estado, encabezados por el “papi”.

UE. Lo mismo pasó en la fiesta de la Unión Europea, donde desfiló la crema y la nata de la academia y de los círculos políticos. Ni a uno ni a otro les quisieron recibir las credenciales Xiomara y el farsante de Quique Reina.

CARITA. Guapa y carita de ángel la muchacha de los Valle Valle, pero con un rosario de delitos, incluido tres palmos, al estilo de los culebrones como el Señor de los Cielos. “Narcoprincesa” la llama Mike Vijil.

FIBRA. Ha sacado la fibra Gerzon en las últimas semanas, primero con los diabólicos del cartel de Sulaco y ahora con la hija de Arnulfo Valle, quien era buscada desde hace años por un triple asesinato.

PISTAS. Pregunten por qué Tavo Sánchez nunca movió un dedo contra esas estructuras en el desgobierno de Xiomara. Las avionetas dejaron de aterrizar en las “narcopistas” porque lo hacían en pistas oficiales, según destapes de la misma Policía.

INDIO. Luto en las filas olimpistas por el deceso del recordado “Indio” Urquía, de la dupla infernal con Jorge Brand, en los tiempos aquellos de “Shinola” Matamoros y Tonín Mendoza, entre otros.