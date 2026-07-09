Ese puente de la Germania va avanzando como entierro de pobre, papa!

MINISTRO. Manda a decir Roberto Cosenza, exvice de la Sesal y presidente de la Comisión de Salud del Congreso, que ya es tiempo que el “papi” nombre a un ministro de Salud. Será.

PETRO. Ya vieron, allá está Petro con sus planes maquiavélicos, para un autogolpe o un golpe y boicotear la transición del poder. La denuncia la ha hecho el propio Abelardo. ¿De qué y de quiénes se acuerdan?

ORDEN. El Tommy ha salido en defensa de la democracia colombiana y ha reiterado su apoyo a Abelardo y al orden constitucional de la nación suramericana.

TARJETA. Hasta la Unión Europea acaba de brincar de a metro por la intervención de Trump ante Infantino para la suspensión de la tarjeta roja aquella.

CULPA. En todo caso, la culpa es de Infantino, que no se amarró los pantalones ante las presiones del imperio. Es como que hoy lo llame Milei o el primer ministro inglés, para que le ayude a sus equipos, y él siga de obediente y no deliberante.

CHINA. La bulla es que en la capital federal andan bien “contentos” por las refundidoras declaraciones de Mireya sobre China y que, allegados a Trump, hasta han sacado en cara su apoyo al “papi” en la campaña.

TAIWÁN. Bueno, como Mireyita le dijo a Renato que aquí somos “soberanos”, que lo de China o Taiwán no es lo que le convenga a Morgan, sino, a Honduras y que no sé qué, que aquí que allá. ¡Y hasta la victoria siempre, hijos del maíz!

PUENTE. Ya vieron el puente de Germania, Juan Diego lo lleva como entierro de pobre y en tres meses, la AMDC ha hecho lo que aquellos que dijimos no hicieron en cuatro años. También, junto a la SIT, ampliarán la salida desde Loarque.

MATEO. Solo el puente hacia Mateo sigue parado, luego que los expertos descubrieron que estaba a punto de caerle de sombrero a los capitalinos. A ver cuándo reactivan los trabajos de reparación.

IHTT. Desde una mototaxi le dispararon al chofer del rapidito, a plena luz del día, y casi en el propio centro de la capital. Bueno, y qué puercas tiene que hacer una mototaxi en esa zona. ¿Y el IHTT?

CUMPLIR. Al parecer, los del IHTT están en competencia con la DNVT, a cuál más ineficiente. Tránsito ni siquiera puede cumplir con la prohibición de dos hombres en moto y los chalecos reflectivos. Pobre, pueblo, pobre...

RIFA. Unos chuscos rifan unos boletos para la gran final del mundial y el premio es para quién adivine quiénes son los tres tristes tigres del IHTT. Nadie nunca los ha visto ni en misa.