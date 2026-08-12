Ese arroz llamado reformas a la ENEE ya casi se cuece, dicen en el CN

ENEE. Bueno, se supone que anoche ya tenían todo listo para darle viento al tercer y último debate de las reformas a la ENEE, con la inclusión de las propuestas de la bancada liberal y, como Milton Puerto asegura que ya tienen 90 votos, se presume que sería aprobada.

VUELO. Pues, hombre, Hilario, saludes les dejó el otrora “air force one” catracho y alzó vuelo, para no volver. Hasta la vista, baby.

PLAN. A propósito, ni el TSC ni el CNA ni la ASJ ni nadie ha investigado cuánto gastó Libre en la remodelación y pintura del avión presidencial. El plan era que la “presidenta Ramona” lo utilizaría una vez que se robaran las elecciones y Xiomara le impusiera la banda en el estadio. Por eso nunca lo quisieron vender.

TAIWÁN. Avisa el Tommy que ya tiene listo el X de felicitaciones si su amigo, el “papi”, decide volver con los chinitos taiwaneses y decirles adiós a los pekineses. Los más felices son los camaroneros -los que quedan- de la zona sur.

GUILLÉN. Una buena noticia para los damnificados de la Guillén, Juan Diego manda a decir que retomará el proyecto en la salida hacia Olancho que dejaron botado aquellos que dijimos, y por fin tendrán su casita.

COSTAL. En Las Lomas hay preocupación por aquello de que la “people” mete en un mismo costal a fiscales y jueces y, cuando en los tribunales dejan libre a un criminal o a un corrupto, también culpan al MP cuando en realidad no tienen vela en ese entierro.

ÚNICOS. Explican que, si bien los requerimientos fiscales salen del MP, son los jueces los únicos que tienen la potestad de fallar a favor o en contra del encausado, así es que, ya están sabidos.

PATOS. Lo mismo pasa con los picaritos de Libre que hicieron micos y pericos. En la salita aquella corrieron a admitirle los amparos a Johelito y a Marito y, como Sonia Marlina dice que aquí la justicia es “selectiva”, vea y la tal salita no ordene el reintegro de semejantes “patricios” y, como aquí los patos le disparan a las escopetas, mande al mamo a los diputados que aprobaron el juicio político. Ja...je...ji...jo...ju...

SEQUÍA. Todo listo para el Primer Congreso por la Seguridad Alimentaria, por convocatoria del Tommy, para enfrentar las secuelas de la sequía en 75 municipios de la “res-pública”.

LUNES. El encuentro con los 75 ediles será el próximo lunes, en el Congreso, y estarán presentes los máximos representantes en el país de la FAO, el PMA, el Banco Mundial, BCIE, BID, además de Copeco y la SAG.