Esa misa de los Liberales por las reformas fue más circo y teatro

PASTEL. Ni en sueños salió humo blanco en la misa entre la bancada y alcaldes liberales sobre la reforma energética. Todo lo contrario, Umaña reconoce que salieron más divididos que un pastel de cumpleaños.

PROPIA. Insólito, Jorge Cálix dijo que ahora le preguntarán a cada diputado, a cada alcalde, qué quiere que le agreguen a la dichosa reforma, y se lo agregarán. O sea que ahora cada diputado y cada alcalde liberal hará su propia “contrapropuesta”. Ja...je...ji...jo...ju...

CIRCO. Con aliados así, TA y TZ mejor que se entierren. Otra vez los liberales vuelven a caer en el juego de Libre y su aliado Nasralla. Más le valdría al “papi” negociar de una vez con el dueño del circo, Mel Zelaya, y darle a Libre la parte del pastel que le dio al PL. Para qué seguir perdiendo el tiempo con gente que no manda.

RAYOS. El Pollo Contreras anda echando rayos ante tanta chabacanada y le echa el muerto a los diputados del ala nasrallista, a quienes, asegura, solo les interesa quedar bien con SN y que los vuelva a meter en sus planillas. Pobre, pueblo, pobre...

CALMA. ¡Eureka! Apareció Mireya y le manda a decir a los tepesianos que, calma, calma, que no pande el cúnico, que no todos vienen de chuso de regreso.

BODA. En el CN no tardan en circular finas cartulinas de invitación, para la boda de una diputada recién divorciada, y que prepara de nuevo la marcha nupcial. Congratulations...

ISLAS. Por iniciativa del Tommy, el Congreso condecorará a Michael Douglas, reconocido actor de Hollywood, hijo del legendario Kirk Douglas y esposo de la también actriz, Catherine Zeta-Jones, por su apoyo al turismo en Islas de la Bahía.

CAERÁN. Por los vientos que soplan en Las Lomas, parece que por fin le caerán a los ilustres de la comisión permanente espuria del Redondo, incluidos los suplentes, por su magnicidio contra la democracia.

GOLPE. El juez natural le ha dado cinco días al MP, para que explique qué ondas con la “pericia cibernética” que busca identificar -con nombre y apellido- a quienes participaron en la sesión del 8 de enero, donde se dio el golpe electoral.

BURLA. Dina Meza denuncia que manos peludas en los recintos judiciales estarían, otra vez, queriendo aplazar la audiencia de hoy del tal Roosevelt y que se siga burlando de la justicia.

CLAVO. Hombre, clavo y medio el de Cirimedo -el asesor político argentino- ante esas acusaciones de su expareja tras el fallido intento de asesinato, allá en Bolivia.