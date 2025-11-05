Esa comisión permanente del Redondo es más panda que su presidencia

UNAH. Desde la UNAH mandan a decir que esa “comisión permanente” del Redondo es más falsa que un billete de a tres y que no tiene ninguna de las facultades que le quieren endosar.

DUNDOS. El Redondo metió a los dundos del PAC y de la “desgracia cristiana” en su “comisión permanente” espuria. Que vayan otros al mamo. Rasel y Barrios no son papos.

RETROCESO. Lo que faltaba, que Honduras retrocediera hasta en los tales derechos humanos, y volvieran las persecuciones como en la década del 80 en los tiempos de Álvarez Martínez.

LIDERAN. Y, el que no cree, que le pregunte a las consejeras del CNE, al dúo del TJE, a Fátima, a Merary, a Maribel Ya. Solo porque lideran las sesiones de los autoconvocados.

DERECHO. El colmo de los colmos es que el fiscal de juguete le ha negado hasta el derecho a la defensa a Cossette, un derecho inviolable aquí y en la China. Pero, espérense que se den cuenta las feministas y la resignada bailarina, ya van a ver.

TJE. Estos refundidos del cerebro son todos iguales, porque allí salió Rebeca -la consuegra- nombrando de manera unilateral una “corte de apelaciones” para el antejuicio que está pidiendo el sobrino de la Ramona contra los magistrados del TJE.

BOZAL. Lo mejor que ha pasado en las últimas horas es que el CNE le haya puesto un bozal a la marioneta uniformada de las Fuerzas Armadas. Ya era tiempo que lo pararan en “30”.

INVENTAR. El tal Roosevelt tuvo el atrevimiento de desafiar al CNE en un mensaje, e inventar “atribuciones constitucionales” que solo existen en su cabeza y que, en su real saber y entender, “no pueden ser disminuidas por ningún acuerdo o resolución de ningún órgano”. Jueeeeee...

REPITA. El jefe del EMC más abusivo y entrometido de toda la historia le advirtió al CNE que, “ejerceremos la supervisión estricta del contrato entre el CNE y el proveedor del transporte”, para que no se repita lo del 9-M, como si nadie supiera lo que pasó.

TIRANTES. Reaparece el hombre de los tirantes -el expresidenciable azulejo- y se une a Nasralla. La bulla es que es una conquista de Sasán, el otro excachureco.

VOTO. La plataforma Defensores de Honduras invita a los cuatro candidatos de la oposición a firmar un pacto para la “defensa del voto”. A ver si se oye.

FRENTE. Cálix ha llamado a los candidatos a formar un frente común en defensa de la democracia y para no dejar que Libre se robe las elecciones, pero, parece que no se oye, padre...