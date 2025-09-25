Es temblequera no solo de manos la del fiscal para topar a los Libre

500. Avisa Fernando García, de la CCIT, que Honduras apenas ha recibido 500 millones en inversión extranjera directa en lo que va del año. Y así quieren que siga la refundición.

CIERRE. Hombre, cómo se les ocurre cerrar media capital desde anoche, por el carnaval del sábado. Eso es no tener el mínimo concepto del trabajo.

VENDER. Será que ellos le van a pagar la planilla a todos esos negocios que dejarán de vender a partir de hoy, o les van a perdonar los impuestos, o la luz, en fin...

VIENE. Por cierto, la mayoría de la “people” que va a esos chonguengues viene de las barriadas, entonces, por qué no los hacen en el bulevar del Norte o en la calle Real.

TSC. El informe del TSC señala, con pelos y señales, corrupción en Sedesol y responsabilidad penal de la “reina de occidente” y compañía, pero el fiscal títere dice que es superfluo. ¡Habrase visto!

TEMBLÓ. El presunto fiscal general se sigue haciendo el loco con Sedesol, el narcovideo de Carlón, el planillazo del IHSS, el gramillazo, en fin, pero, con el Pollo Contreras no le tembló la mano.

BORDOS. Pregúntenle a Cálix, solo del planillazo del IHSS, una doctora sacaba dos millones mensuales y Johel Zelaya, para taparle el ojo al macho, metió al mamo a unas doñitas de los bordos de SPS que no saben ni leer ni escribir.

CNA. Ajá, Renato, y los dos informes de corrupción que el CNA ha destapado, solo este año, contra el vaquero sin sombrero de Gobernación, uno por 13 millones y otro por 103 millones, por un oído le entra y por otro le sale al FG.

PATRÓN. El mismito patrón de Danielito y la Chayo, acorralar a los opositores vía requerimientos, meterlos al mamo, mandarlos al exilio o, al cementerio, papa... ¿Y la oposición catracha?

BERTOLT. Se trata del alcalde de la segunda ciudad más importante del país, presidente del Partido Liberal y, aquí, como si nada. Vea y no les pase las del poema de Bertolt Brecht que tanto le gusta a Pepe Lobo.

AMHON. Primero se llevaron al cura del pueblo y a mí no me importó, porque yo no era, luego se llevaron al comunista y a mí tampoco me importó porque yo no era, luego al dirigente estudiantil, y tampoco me importó, ahora me llevan a mí, pero ya es muy tarde. A ver quién es el siguiente. ¿Y la bendita Amhon?

PALACIO. Por allí mandan a decir que “Rolandito” Barahona -antes cachureco- no salía hasta hace poco de Palacio y ahora aparece en las planillas liberales. Que alguien me explique, por favor.