Es leñazo al diésel... el Papi busca cómo asumir al menos la mitad

FUERA. A oídos de los ministros y directores de la rachaaaaaa...el “papi” les avisa que él puede soportar cualquier cosa, menos al haragán, así es que, él o la que no dé bola en los primeros seis meses, es pa’ fuera que va.

OIRSA. A propósito, la bulla en la SAG es que los pupilos de Mel Zelaya le están jugando la vuelta al “papi”, y ya lograron meter al director de OIRSA. Qué tal. ¿Estáis oyendo, Mercedes?

DIÉSEL. Será cierto que el galón de diésel podría aumentar 12 yucas el próximo lunes, gracias a la guerra de los drones y misiles, en el Golfo Pérsico.

MITAD. El “papi” ya llegó de donde andaba y la bulla es que solo se apeó del avión y tuvo misa con sus asesores para ver cómo puercas subsidian por lo menos la mitad del leñazo.

LÍDER. Lo “pior” es que pareciera que, aunque se volaron al líder supremo, la cosa está que arde y la guerra iría para largo.

PECHO. Ya oyeron el audio de Mario machete, allí anda gritando a los cuatro vientos -sacando pecho- que Mel Zelaya no sale de su chola, allá en Talanga, y que llega todos los días a buscar consuelo y a matar sus penas. Por eso bien decía el recordado Frijol: “Quiere ver a un vivo afligido, póngale a un tonto al lado”.

SOBRA. Ajá, y como Mario Machete dijo públicamente que ya había resuelto todos sus problemas económicos y los de sus próximas generaciones, tiene tiempo de sobra para atender a su “líder supremo”.

HIJA. Otra que anda descocida en esas redes es la hija de Flores Lanza y de la magistrada, la misma a la que le inventaron un ministerio en Casa Presidencial -“despacho de la presidencia”- comparando la popularidad de Xiomara y la del “papi” en su primer mes de gobierno. Ja...je...ji...jo...ju...

CAMPAÑA. El ex rechaza cualquier vinculación con el crimen de Saíd, el hijo de Pepe Lobo, y asegura que todo es parte de una “campaña mediática” en su contra. En el comunicado lamentan los ataques que buscan truncar el sueño familiar de volver a estar juntos.

PIÑATA. Una investigación de EL HERALDO da cuenta que el “Esponda que responda” hizo piñata con las plazas en Educación y que el 61 por ciento las repartió en los bastiones refundidores.

LITORAL. La carretera del litoral atlántico por fin será una realidad -siempre y cuando no desvíen el pisto, como lo hizo Xiomara- luego de la aprobación en el Congreso de un préstamo de 180 millones de verdecitos. Se trata de la red que conecta la “jeiba” y Puerto Castilla.