Es canillera perra en estas honduras por la cancelación de visa gringa

VISA. Ya vieron, ni tosió Gustavo Petro con la cancelación de su visa, y la misma suerte corrieron funcionarios bolivianos y de otras latitudes. La bulla es que por estos lares hay una canillera perra entre algunos políticos por el temor a ser alcanzados por la onda expansiva.

LISTA. Las malas lenguas ya barajan nombres de algunos políticos catrachos, a quienes les habrían quitado la visa y no descartan, incluso, que el MP les presente RF y que el día menos pensado también salgan a bailar en la lista aquella. Será.

EVO. Allá está Evo amenazando con volver a los tranques de carreteras en todo Bolivia si el presidente no se las arregla y baja el precio de los combustibles. Estos clientes son igualitos en todos lados.

OBISPO. La comunidad católica lamenta la partida de monseñor Teodoro Gómez, obispo de Choluteca, quien falleció en el aeropuerto Adolfo Suárez, en Madrid-Barajas, cuando se dirigía a Roma.

QUIÉN. Preguntan unos chuscos que quién es ese alto funcionario a quien no tardan en caerle por denuncias de acoso a menores de edad que realizaban la práctica profesional en sus dominios.

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ROSAS. Hombre, no está bien como está ese tiktokero hondureño que le llevó rosas rojas a Emma Coronel Aispuro, la joven y guapa esposa del Chapo.

MESA. El Tommy anuncia una mesa diálogo intersectorial, para analizar qué puercas pueden hacer y mitigar el impacto del precio de los combustibles, en la canasta básica.

FAJA. Se habla de mesas técnicas con la participación del Cohep, importadores de carburantes, sectores productivos, gasolineros, en fin. Bueno, a falta de iniciativa en Palacio, el Congreso de nuevo dice presente. La idea, dice el Tommy, es que “todos nos apretemos la faja”.

AHORRO. También deberían sacarse una campañita de ahorro de combustibles -aunque ya se sabe que aquí nadie hace caso- pero, por lo menos, hacen la patarata de que no están de brazos cruzados. A ver, dijo el cieguito.

MP. Se queja el diputado Francis Cabrera que de nada sirve si la policía y el Ejército ponen el pecho, y arriesgan la vida en el combate de la criminalidad, si el MP no hace su trabajo.

CUMPLIR. Cabrera no descarta que el Congreso llame a Pablo Emilio a que rinda cuentas, “para escuchar de su viva voz” cuáles son los obstáculos que le impiden cumplir su misión. El diputado del PL también denuncia que algunos directores de fiscalías, que fueron mencionados en NY, continúan en sus cargos.