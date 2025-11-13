Es canillera perra en el búnker de la Ramona con el aviso del imperio

RÁPIDA. Canillera perra en el búnker de la Ramona y frente al Parque El Soldado, tras la advertencia del imperio de una respuesta rápida y furiosa si alguien por aquí intenta robarse las elecciones y dar al traste con la democracia.

IMPONER. El segundo a bordo del Departamento de Estado avisa que están muy, pero muy vigilantes de lo que pasa en Honduras y “ayyy” de los ilustres si continúan manoseando el proceso, para imponer a la Moncha.

CERCA. “Nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras”.

OJO. Y prosigue el subsecretario: “El presidente Donald Trump, el secretario Rubio y yo, nos preocupamos profundamente por el hemisferio occidental, y responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras”. ¡Vaya, jodido! ¿Cómo les quedó el ojo?

NAVAL. Lo mejor es que allí cerquita, frente a Venezuela, tienen toda una fuerza naval, incluido el destructor Gerald Ford que ha sido desplegado en las últimas horas. ¿Estáis oyendo, Roosevelt?

ASALTO. Estos refundidos del cerebro no tienen remedio, y ni siquiera disimulan en su asalto al poder. ¿En qué cabeza cabe acreditar a nueve mil “observadores” del Fonac?

FONAC. Para eso asaltaron el Fonac a través de Marito Urquía -que por fin se coló- y Nelson Licona. Ahora resulta que hasta el mentado Melvin Cevallos, líder de los tales colectivos, será “observador”. ¡Habrase visto!

PEINE. Los aesejotistas critican que Libre ahora también se roba el espacio cívico de la sociedad civil y no le basta con haberse peinado hasta la esperanza de la “people”.

MÉRITO. Hombre, por primera vez en la historia, los hondureños irán a votar bajo un estado de excepción, así es que, Libre por lo menos se llevará ese “gran mérito”. Congratulations...

GORRA. Al hijo de “gorra juca” le echan el clavo por el rechazo del CNE a recibir las papeletas por parte de las imprentas. Estos no tienen remedio.

ARMÓ. No se conforma “gorrita juca” con todo el desmadre que armó el domingo en el simulacro -por línea de Nerón- con los dispositivos biométricos y el TREP.

MÉDICOS. Lamenta el doctor Dennis Castro que, de los 36 diputados médicos del Congreso, ni uno solo hizo nada por rescatar la salud del país, pese a que Xiomara y Carlita Paredes la dejarán en ruinas.