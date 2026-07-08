Es apagancina por todos lados, pero las reformas a la ENEE, que esperen

ORMUZ. Lo que faltaba: vuelve el maíz a peso al Estrecho de Ormuz. Vea, y el lunes no vuelvan a aumentar los combustibles. Por cierto, saludos les mandan Anabel, Pammy, Anduray y Tavo desde Jerusalén.

ENEE. Ya vieron, hoy habrá apagones por lo menos en 50 lugares distintos, en Francisco Morazán, Yoro, Atlántida y Colón. Los racionamientos, disfrazados de cortes, serán de al menos ocho horas. Pero las reformas a la ENEE deben esperar hasta que San Juan baje el dedo, “porque la quieren privatizar”.

120. Partidazo el de Colombia frente a los suizos. Jugaron y se defendieron como gladiadores en la arena, y la selección helvética no pudo con ellos en los 120 minutos. Felicidades, aunque quedaron fuera de los cuartos de final, a todos los colombianos, menos a uno.

CORAJE. Tuvo que salir Abelardo a congratular a su equipo por toda la gallardía y el coraje demostrados en la cancha, porque, atenidos al tal Petro, les agarra el próximo Mundial.

AMAÑE. Los faraones juran que la remontada y el triunfo de Argentina son puro amañe. Quieren, dijeron, que Messi siga porque todo es un negocio. Será.

ROOSEVELT. Reaparece el mentado Roosevelt, ahora en una reunión política con la dirigencia refundidora en Olancho, encabezada por Marco Ramiro. ¡Al fin se declaró!

DEDO. Bueno, y a todo esto, en Las Lomas siguen sin mover un dedo para meterlo al mamo por su boicot a las primarias y por todos los abusos que cometió cuando le hacía los mandados a Mel Zelaya y a la Moncha en las Fuerzas Armadas.

NADA. Vayan a Venezuela a ver qué han hecho las Fuerzas Armadas del mentado Diosdado ante la emergencia por el terremoto: nada. Es un ejército completamente politizado e ideologizado, y por ese mismo camino llevaba el tal Roosevelt al instituto armado.

AR-15. Otro golpe de Gerzon a una peligrosa estructura criminal. Tenían armas enterradas, fusiles AR-15, y se enfrentaron a la Policía. Hubo un muerto y siete capturados. La SS asegura que están vinculados con la terrible masacre de Rigores.

CUENTO. Con roncha el ex-Uferco porque JOH preguntó que dónde puercas estaba cuando salió el narcovideo de Carlón. Allí salió con el cuento chino de que sus jefes nunca le pasaron el caso. ¡Habrase visto!

PULGAS. A Santos lo sacaron de la Uferco los mismos que lo utilizaron para perseguir a opositores y periodistas “golpistas” y, cuando ya les estorbaba, le dieron una patada allá donde dijimos y lo mandaron a echar pulgas a otro lado.