El Tommy defiende los juicios políticos en pleno jolgorio de cumpleaños

AVANCES. Bajo el eslogan “Un gobierno que hace”, la racha dará a conocer hoy un informe sobre sus principales avances en educación, salud, infraestructura, recuperación institucional, entre otros.

OLEADA. Adivinen quién reapareció tras años de ausencia y avisa que se presentará ante la justicia por los hospitales móviles y otras hierbas. El padre Melo cuestiona la oleada de retornos.

CAMA. Bueno, pero desde el PN reclaman que, si hay acuerdos bajo la mesa para no tocar a un tan solo refundidor ni con el pétalo de un clavel, ¿por qué a ellos, que están en las mieles, los dejaron por fuera? “O todos en la cama -dicen- o todos en el suelo”.

LUZ. Hombre, ¿qué estará esperando Memo Peña para iniciar un corte masivo de luz a los grandotes -maquiladores, políticos o quien sea- y enviar un mensaje claro de que van con todo a salvar la ENEE? Eso lo puede hacer sin necesidad de la nueva ley.

OLIVA. Mauricio Oliva reapareció, en carne y hueso, en el cumpleaños del Tommy, allá en Nacaome, donde lanzó la casa por la ventana en una nutrida reunión con las bases azulejas.

DESDE. Juan Diego también se dejó ir desde la capital, junto a Mercedes Saravia y otras hierbas, y lo columbraron moviendo el esqueleto en medio del jolgorio.

CORAJE. El number one del Congreso defendió los juicios políticos que le aplicaron a aquellos que dijimos y advirtió que Honduras defenderá con coraje y gallardía sus decisiones soberanas.

CIDH. El Tommy dijo lo que dijo porque, como la tal CIDH tiene citada a Honduras la próxima semana para que explique por qué cometió la “osadía” de aplicarle juicio político a los orates de Libre que pretendían robarse las elecciones. ¡Habráse visto!

CAJA. Hace tiempos que Honduras hubiese denunciado -y renunciado a- la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la CIDH, que hace añales fue cooptada por el chavismo y convertida en su caja de resonancia.

BORDOS. Avisa el Pollo Contreras que en los bordos viven al menos 30 mil personas y que el problema más grave es que los niños no van a la escuela y son reclutados por las pandillas.

ORDEN. Confesiones de coroneles que se reunían con Roosevelt cuando era el achichincle de la Ramona en las Fuerzas Armadas: “Solo espero una orden de la presidenta Xiomara para tomarme el Congreso”.

MEMES. Hoy, último de julio, ya van a ver el montón de memes en esas redes con la foto del cantante español, anunciando que “se va Julio”. En eso pasa entretenida la “people”.