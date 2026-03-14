El "revoluco" de Casaña también tenía su familión 2.0

MENOS. Será cierto que Johel Zelaya tuvo un encuentro cercano del tercer tipo con el mero-mero, para pedirle apoyo y que no lo toquen, a cambio de caerle a cualquier refundidor, menos a una.

PARIA. Qué vergüenza, tanta babosada que hablaba Libre en la oposición del respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa, y el gobierno de Xiomara acaba de salir como paria en el informe de 2025.

35. En una escala de 100, el Índice Chapultepec de 2025 sobre libertad de prensa ubica a Honduras con apenas 35 puntos, la posición más baja de toda la historia. “Consagrada” Xiomara.

ATACAR. Y, cómo no, si el semoviente aquel, el tal Roosevelt, el pingüino del Redondo y la misma Xiomara, entre otros, se dedicaban día y noche a atacar periodistas.

GORRA. Ya vieron, el “revoluco” de Cazaña tenía su propio familión en Educación, gracias a su alero Esponda. Lástima que estos farsantes solo se ponen una gorra de Mao o de Fidel y ya se duermen a la pobre “people”.

LANZA. El Coprumh, el colegio de “cizaña” y del “Esponda que responda”, fue el sindicato magisterial más favorecido con la repartición del pastel por parte de Mel Zelaya, porque pretendía -en las elecciones del 30-N- repetir la “hazaña” de 2009, cuando los docentes fueron la punta de lanza de la tal resistencia.

ASESOR. Avisan que el nuevo director del INA, juramentado antenoche por el “papi”, era parte del cuerpo de asesores de Chico Fúnez, el exdirector refundidor.

GIRA. Por cierto, se pensaba que, a su regreso de su gira por el imperio y Chile, el “papi” ya no seguiría perdiendo el tiempo en esas juramentaciones. No es posible que sigan con eso a mes y medio del gobierno.

URGE. Perfectamente le pueden delegar ese trabajo al secre privado o a la ministra de Gobernación. El país urge de acciones contundentes y de un fuerte liderazgo para enfrentar el desmadre que dejó Libre.

BANDAS. Las bandas armadas están que arden en Sulaco, El Progreso y en otras latitudes y, hasta el sol de hoy, nada se sabe de algún plan de Gerzon para combatirlas. Ya solo falta que diga, como aquel que dijimos, que “vamos bien”.

TRUMP. Hoy sí explotó Trump en contra de la Sheinbaum, y ha calificado su administración de “narcogobierno”, por su presunta protección de los carteles de la droga.

LINDA. Vale que hace apenas una semana, en el “Escudo de las Américas” del pasado sábado, dijo que era una mujer “muy bonita” y que tenía una “voz muy linda”.