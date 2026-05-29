El problema no es la tal Dipampco, son las acciones que no se ven

PUENTE. Se confirma, el puente Papa Francisco estaba a punto de caerle de sombrero a los capitalinos, y por eso será reabierto hasta septiembre. Los expertos de Juan Diego anuncian que reforzarán sus vigas con cables pretensados y fibra de carbono.

SACRIFICIO. Avisa JOH que volverá más temprano que tarde, y deja entrever que, si se corre el peligro de que Libre regrese al poder, se tendrá que sacrificar y volver a la política. Jueeeee...“He will back”...

BOZAL. Preguntan unos chuscos por María Antonieta, la resignada, que qué ha pasado con ella. Las lenguas largas juran y perjuran que le enviaron un bozal.

TOMMY. Nueva propuesta del Tommy para combatir la inseguridad, esta vez dirigida a darle cristiana sepultura a la tal Dipampco, la cual fue creada por Xiomara tras desmantelar la Fuerza Antimaras y Pandillas.

PACTO. Los entendidos creen que el repunte de la violencia se debe a que Mel y Xiomara tenían un pacto no escrito con las pandillas y grupos criminales, de dejar hacer y dejar pasar, al estilo de “abrazos en vez de balazos” de su amigo AMLO.

CLARO. El número uno del Congreso ha dejado claro que desaparecer o no la Dipampco es una potestad del Ejecutivo, no del Legislativo, así es que la suya solo es una propuesta. A ver si se oye en palacio.

ASJ. Avisa la ASJ que la impunidad ha subido al 98 por ciento en homicidios, lo que significa que solo dos de cada 100 palmos son judicializados.

FIRME. Manda a decir JOH que el combate a la inseguridad requiere de un liderazgo firme y de la coordinación de las distintas instituciones del Estado. ¿Se estará dando eso en la racha?

1,500. En los dominios de Gerzon ya no hallan qué hacer ni de dónde pagarles a unas 1,500 mujeres policías que Tavo Sánchez contrató para un “comando especial” que nadie sabe de qué ni para qué. Allí están todas, en escritorios, sin hacer nada.

LÍNEA. ¿Sabían que el farsante de Quique Reina, en el primer mes del desgobierno de Xiomara, desmontó el sistema en línea de autenticar documentos migratorios? Ahora los pobres catrachos, donde sea que se encuentran -ya sea en el fin del mundo- tienen que apersonarse a la Cancillería, en Tegucigalpa. ¿Verdad, Marcela?

PODER. Por eso, dice Marcela, ningún hondureño bien nacido debe permitir que el cáncer de Libre vuelva al poder.

MAMO. Mel Zelaya amenaza con querellar y meter al mamo a cualquiera que lo vincule a actos de corrupción, así es que, ya están sabidos.