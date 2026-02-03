El comandante ha vuelto a sacar su tablero de ajedrez para sacrificar a unas cuantas reinas

GRACIAS. La bulla en los mismos pasillos del MP es que cuando reventó lo del requerimiento fiscal, la tal Isis ya había cruzado la frontera y hasta tuvo tiempo de comprar rosquillas y tustacas, para el camino. ¡Ahhh! y desde allá llamó a Johelito para darle las gracias por el aviso.

JJC. A quién sí agarraron con los calzones abajo es a JJC, a quien se la tienen jurada, y será el gran “sacrificado” por los dueños de Libre que controlan al exregidor reitoqueño.

REINAS. La bulla en el mismo Libre es que el “comandante” ha vuelto a sacar su tablero de ajedrez, y que está decidido a “sacrificar” a unas cuentas reinas, caballos, peones y alfiles, a cambio de que no le toquen a su pupilo del MP.

CIELO. Con razón Johelito llegó muy campante a la misa de los militares a la Morenita, y hasta parecía un cachureco más, en medio del cielo azulado y estrellado.

LOMA. Solo a Rebeca, según la loca del pueblo, se le acerca la hora, no porque se la van a tronar, sino, porque la dejarán silbando en la loma con los nombramientos y la administración de los recintos de la diosa Temis.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

JUEZ. O sea que Rebeca ya no podrá quitar ni poner a su libre albedrio, como el escribiente que acaba de ascender a juez de sentencia, sin examen de oposición y pasando por encima -como un buldócer- de la Carrera Judicial.

ALERO. Ya empiezan a nombrar a los primeros funcionarios liberales, a medida se va desgranando la mazorca en el CN, y el primero ha sido Rodríguez Budchard, gran alero del “papi”. Y yanista.

IB. Hombre, y qué habrá pasado con IB. Primero iba para El Ocotal, luego a Defensa y, a la hora de la hora, neles pasteles. ¿Lo batearon los chepos?

PGR. Hasta ayer tarde no había sido electo en la PGR el ex del Consejo de la Judicatura y en esas redes ya lo tenían chineado. La bulla es que ni Dago Aspra lo quiere de compañero. Será.

CUOTA. Alan Ramos se menciona para el Injupemp, como parte de la cuota liberal, así es que, todos los caminos indican que muchos cachurecos se quedarán como el chinito, “solo milando”. ¿Y FA?

OFRECE. Adivinen quién es el exministro “transparente” y refundidor que le anda ofreciendo sus servicios de abogado a sus mismos empleados, para llevarles la demanda contra “papá Estado”, cuando les canten las golondrinas.

FACE. El “papi” va soplando para Mar -a- Lago a verse face to face con el mero toro de la Casa Blanca. Para que vean que la cosa es friendo y comiendo con el hombre de los burros.