Dicen que hay presión perra en la diosa Temis para cerrar el caso de RH

CCEPL. Sepa Judas quién puercas le fue con el chisme a Nasralla de una propuesta que se conocerá pronto, orientada a reformar los estatutos del PL, para que ningún advenedizo -como él y compañía- puedan dirigir el CCEPL.

PEDIR. Por eso allí salió anunciando la “buena nueva” de que ya no solo buscará la presidencia de la “res-pública”, sino, también, la guayaba del Central Ejecutivo del PL. Qué más pueden pedir los liberales.

ARREGLA. Unos chuscos le piden al dirigente que llevó a Nasralla al PL, que ahora vea cómo se las arregla para sacarlo porque, si pierde las primarias, no aceptará los resultados y, si gana, si va con Mel.

UNAH. Oyeron en una radio al director del “Instituto de Investigación de Energía de la UNAH”, lo entrevistaron sobre las pérdidas de la ENEE, y no paró de repetir el mismito discurso de Libre sobre la tal “privatización”. Segurito lo nombró Carlón.

PRESIÓN. En los recintos de la diosa Temis volvieron a batear a Roosvelito y le pasaron la papa caliente a la salita aquella. La bulla es que hay una presión perra de los magistrados refundidores, incluido un presunto liberal muy cercano a Mel Zelaya, para que cierren el caso.

INVENTOS. A propósito, Roosevelt gastó millones del presupuesto castrense en poner a competir -según él- el canal militar ya saben con qué fin. Quién se habrá inventado esa “ideota” de que las Fuerzas Armadas tengan medios de comunicación. No se supone que su trabajo es garantizar la integridad territorial, la soberanía y la alternancia en el poder.

LABOR. Si quieren un espacio para proyectar su labor social, allí no está el Canal 8 o el canal del Congreso, y no gastarían un cinco.

JET. Mel Zelaya salió muy campante hacia México en un jet ambulancia, muy parecido al que vino a traer a Miriam Barahona y la migra, por órdenes de Johel Zelaya -el mandadero de Mel- no la dejó salir y, a los días, murió.

BAÚL. Pero allí iba Mel, con todo y médico de cabecera, feliz y contento. A la pobre Miriam Barahona nunca le permitieron salir del país y su familia la tuvo que sacar escondida en el baúl de un vehículo por la frontera con Guatemala.

SOBRINO. Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, denuncia que no solo sigue enchambado el hijo de EFL en el consulado de Charlot, Carolina del Norte, sino, un sobrino de Xiomara en la embajada de Honduras en Washington. Y los pobres cachurecos velando una chamba. ¿Verdad, Mercedes?