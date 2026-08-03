Dice una dirigente de Libre que Shirley es “la más odiada” por la base refundidora en Cortés

CIDH. Ya no va nadie desde estas latitudes a la CIDH, ni Dago Aspra ni nadie del Congreso ni del Ejecutivo. Suficiente dicen, con Cossette, principal víctima de los orates que pusieron la denuncia.

RENDIR. Solo para que vean, Libre y sus secuaces hicieron hasta lo que ya no por robarse las elecciones y hoy, los que pusieron el pecho para no permitir que los sicarios consumaran su crimen, tienen que rendir cuentas. ¡Habrase visto!

CAJA. La cita es este miércoles en Washington y, que se aliste Honduras, porque seguro la audiencia va a estar llena de ese montón de vagos del continente que se autoerigen como “defensores de derechos humanos”, comenzando con la misma CIDH, caja de resonancia de la izquierda cavernícola.

ODIADA. “La más odiada” por la base refundidora en Cortés, así calificó una dirigente de Libre a la diputada Shierly Arriaga, quien, pese a esos epítetos, sigue siendo la mandamás de su partido en toda la zona norte.

COPÁN. El Tommy anduvo de gira el fin de semana por el occidente, incluida La Entrada, Copán, y destacó las reformas institucionales, medidas económicas, decisiones administrativas y de control político impulsadas por el Congreso en sus primeros seis meses.

CASA. Vieron a Adán Fúñez, en gran jolgorio el fin de semana, en compañía del mentado “apóstol Chago”. Vale que se estaba “muriendo” y por eso le dieron casa por cárcel.

MORAL. Esa es la doble moral de los refundidos del cerebro, si le dan casa por cárcel o le suspenden la orden de captura a uno de la derecha, eso es corrupción y “justicia vendida”, pero, si el beneficiario de la medida es de su partido, eso es “justicia”.

MANO. Y, quien no crea, que levante la mano y diga a cuántos de Libre han enjuiciado -o están en el mamo- por todo el saqueo que hicieron en sus cuatro años. Ni siquiera a funcionarios de tercera o cuarta categoría, como los de Sedesol y la tal Isis, han metido al mamo.

ENEE. Esto sin contar el despilfarro de miles y miles de millones que hicieron en la administración pública para perpetuarse en el poder. Por ejemplo, la diputada Luz Ernestina Mejía ha denunciado en un canal, que Libre tenía a cuatro mil colectivos de paracas en la ENEE. Métale la pluma cuánto es eso en pisto.

BOMBOS. En algún lugar de la capital columbraron a la pelirroja celebrando su cumpleaños con bombos y fanfarrias -feliz, como una lombriz-, y cargando baterías para sumarse a la defensa del ex.