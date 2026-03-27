Dice "Mel" que los padres de la patria que tumbaron a JZ y a la RR de la diosa Temis con trampas

TRONO. Bien custodiado llegó Pablo Theodore a asumir el trono que dejó calientito JZ, al que bajaron por seguirle la corriente al comandante y ahora lo dejaron defendiéndose solo, como gato panza arriba.

TRAMPA. El “Mel” salió encachimbado y mandó a decir a TZ y a los padres de la patria que tumbaron a JZ y a la RR de la diosa Temis con trampas, intervención extranjera y ganas de humillar opositores.

EJEMPLO. Dice el del sombrero que ellos sí fueron ejemplo porque sí son demócratas y respetaron períodos porque Argueta terminó en la CSJ y Chinchilla siguió dos años en el MP, aun teniendo el poder.

VOTOS. TZ respondió rápido: que no se victimice ni “borre cassette”, porque cuando Redondo quiso aplicar juicios políticos a Chinchilla y Argueta no tenían votos; se fueron churro.

PASADO. También le dijo que a diferencia de los cuatro años de los “liebres”, en este Congreso le dieron todas las garantías al JZ, y no lo hicieron con los colectivos violentos en las afueras del hemiciclo, esperándolos para meterles fuego y tirarles bombas molotov.

RASEL. El único que reconoce el desastre de los “liebres” es Rasel Tomé, ya les mandó a decir que necesitan renovación, que se vaya el “familión”, por los errores de conducción que cometieron, le fallaron al pueblo y a sus bases cuando estuvieron en Casa Presidencial. Pero quién sabe, papa.

HUEVA. Quienes están panza arriba son los cipotes que mandaron a telestudio para ahorrar combustible, justo antes del feriadón de la Semana Santa, ¿y quién garantiza que los maestros den clases en línea?, si muchos padres dicen que el pisto a puras penas les ajusta para el arroz y los frijoles, qué van a tener para pagar internet. Pobre pueblo pobre.

TUSA. Corre la bulla que muchos cuando les dijeron que después del feriado de la Semana Santa viene otros cuantos juicios políticos, se están pelando la tusa, como el mentado Marlon Ochoa, “si preguntan por mí, no les digas que me fui...”, mandan a decir.

TURISMO. Le preguntaron a JDZ qué ofrece en turismo la capital para los que no tienen “billete” para en Semana Santa, y dijo que habrá buenas actividades y también los mandó para Valle de Ángeles, Ojojona y Santa Ana.

BONO. Hablando de feriadón, con esa agenda encendida en el Hemiciclo, ni soñaron con el famoso “bono del pescado”. Una fuente de alto nivel asegura que no hay nada para nadie... ¡A veranear con su propio pisto, papa!