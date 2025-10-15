Cosas raras, atrasos, procesos parados y los candidatos... ni pío dicen

DIÁCONO. Avisan que un tal diácono les hizo la ponga en el CNA, y que ni siquiera consultó con monseñor Nácher Tatay, que es la mera poporoila de la Iglesia en la capital.

ESPAÑA. Aja y, Nelson Licona, ni corto ni perezoso, convocó ayer mismo a su primera misa de cuerpo presente en el CNA, mientras los representantes de la Iglesia andan cazando mariposas en España.

TÁMARA. Que le presenten una prueba, una tan sola, manda a decir JC, y solito se pondrá las chachas y se irá a encerrar a Támara. Bocanegra jura que le tiene todo un tamal.

VIL. El Comité Central azulejo sacó su tamagás en apoyo a los dos magistrados del TJE que están bajo ataque del MP -Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona- y califica la maniobra como una “vil instrumentalización” de la justicia.

CCEPL. Solo el Partido Liberal no se ha pronunciado en defensa del líder supremo de los calixtos. Lo hicieron la bancada y los alcaldes, pero no el CCEPL.

CNE. En el CNE siguen pasando cosas raras, pero, lo más raro es que ninguno de los candidatos de oposición dice ni pío y continúan con sus campañas como si nada.

INTERNET. A resultas, como dice aquella viejita, que ya no le quieren dar la conectividad del internet a la empresa que la ganó y la bulla en el mismo CNE es que ahora se la quieren dar, adivinen a quién.

CHINA. Hay más de 1,700 centros escolares que no tienen conectividad -y muchos ni luz-, lo que representa nada menos que 800 mil votos, con lo cual se gana una elección aquí y en la China.

GPS. La otra cosa rara es que Nerón ya no quiere GPS en las maletas electorales, con lo cual se evitará que Roosevelt las ande paseando o las vuelva a perder, como en las primarias.

PÍO. Las denuncias las ha hecho Cossette, porque, lo que es Ana Paola, solo saca X para decir que “estamos trabajando” y no dice ni pío de estos desmadres.

LISTOS. La bulla es que TL y VR ya tienen listos a cerca de 39 mil elementos para las mesas electorales y que ya solo están esperando el 30-N para coronar a SN. Será.

REYNEL. Desmadre y medio en la colonia Reynel Fúnez y el gordito Aldana por poquito para las “patricias” en medio de esos lodazales.

AYUDA. Juan Diego ha llevado ayudas a varias colonias y aldeas afectadas por las lluvias y urge la inmediata intervención de la AMDC con maquinaria pesada.

MAMÁ. Avisa la ex first lady que la mamá de JOH acaba de regresar de visitarlo, lo mismo que a Tony, allá, en las ergástulas imperiales.