Caras nuevas en el Legislativo: así lucen los diputados electos por primera vez en el CN

Con sonrisas, promesas y gestos de agradecimiento, los diputados electos por primera vez se hicieron presentes en el Congreso Nacional, donde fueron citados para la elección de la Junta Directiva Provisional.
Uno de los nuevos rostros es el conocido Godofredo Fajardo, quien inundó las calles de la capital con su propaganda política y finalmente logró su objetivo. Así fue visto en el hemiciclo legislativo, vestido de saco y corbata. Fajardo pertenece al Partido Democracia Cristiana.
Kilvett Bertrand es un rostro reconocido dentro del Partido Nacional. Aunque ya había intentado llegar al Congreso Nacional en el pasado, en esta ocasión fue electo para el período 2026-2030. Su nombre figura entre los que suenan para asumir la jefatura de bancada de ese instituto político.
Clara López, expareja del exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona —destituido por actos de corrupción—, es una de las nuevas diputadas electas por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Arnold Burgos es un reconocido periodista que logró llegar al Congreso Nacional bajo la bandera del Partido Nacional.
Sarai Espinal es otra periodista ampliamente conocida en Honduras que, por primera vez, llegará al Congreso Nacional como diputada electa por el Partido Liberal.
Sara Zavala, periodista que ha sobresalido en diversos medios de comunicación, también fue electa por primera vez como diputada al Congreso Nacional por el Partido Nacional.
Rashid Mejía es un creador de contenido digital que además estudió Relaciones Internacionales. Fue electo por primera vez como diputado por el Partido Liberal de Honduras.
Nidia Castillo es una profesional del derecho que debutará en el Congreso Nacional tras ser electa como diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Adolfo Raquel destacó durante la campaña por su eslogan “El de la gorra azul” y finalmente logró ser electo como diputado por el Partido Nacional de Honduras.
Alia Kaffati, creadora de contenido y psicóloga de profesión, también se suma a los nuevos rostros del Congreso Nacional tras ser electa diputada por el Partido Liberal.
Carlenton Dávila completa la lista de nuevos congresistas, al llegar por primera vez al Congreso Nacional como diputado electo por el Partido PINU.