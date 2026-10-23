Con o sin aval de la Corte, van con todo contra los mareros, avisa el Tommy

HORA. “Llegó la hora de tomar decisiones”, manda a decir el Tommy, luego de ser consultado en el Lago de Yojoa por las reformas penales dirigidas a declararle la guerra por tierra, mar y aire a los criminales.

ACTUAR. Zambrano dejó claro que el Congreso actuará, con o sin la venia de la Corte -que ya mandó su opinión sobre las reformas- tras reafirmar que ya no pueden perder más tiempo y que es hora de tomar decisiones.

FÁCIL. Bueno, lo más fácil es no tomar decisiones, hacerse el loco, meter la cabeza en la arena, como el avestruz, en vez de agarrar al toro por los cuernos y, en este caso, devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo.

CARO. Le salió caro a Jorge Aldana haberse metido con el Pollo Contreras ahora que anda buscando la guayaba de Libre y visita a cada rato la costa norte.

APRENDIZ. “A usted, Jorgito, la palabra alcalde le quedó grandísima...usted es un aprendiz de alcalde”, le dijo Power Chicken.

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DIETAS. También le sacó a bailar presuntos actos de corrupción. “Usted se quedaba con dietas de más de 350 mil mensuales” en la AMDC.

MIL. Y, lo remató preguntándole, que “qué hizo con los más de mil millones que sacó a un mes de terminar su gobierno”. ¡Vaya, jodido!

FLORIDA. Juan Diego tuvo misa con una delegación de la Florida, expertos en seguridad comunitaria, que cooperarán con la AMDC en programas dirigidos a llevar seguridad a los barrios y aldeas del DC.

PASOS. Pues, hombre, Hilario, Johel Zelaya, el mismo que convirtió el MP en una sucursal de Libre, por fin siente pasos de animal grande ahora que la diosa Temis ha admitido un amparo en su contra.

MANO. El amparo de LN pide que se investigue al tal Johel porque nunca movió un dedo -además de cómplice- ante todos los abusos y atropellos que cometió Libre para robarse las elecciones y quedarse a la brava en el poder. La bulla es que a Pablo Emilio no le temblará la mano.

ORDEN. Le mandan a preguntar a los refundidores de la permanente espuria del Redondo si MZR ya les puso a la orden al abogado del diablo y sus demonios.

RATO. Por eso dicen, comentan los chuscos en esas redes, que “mala hierba nunca muere”. Un periodista amigo de Mel dice que lo visitó, y que se fregaron aquellos que ya lo habían enterrado, porque hay Mel para rato. Será.

PEGAN. Lo anterior significa, ni más ni menos, que la Ramona volverá a ser la candidata de Libre y Nasralla del PL, porque, si no pegan con la una, pegan con el otro.