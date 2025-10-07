Como no pueden solos, ahí va la ayudita del fiscal Johelito, dicen

SACUDIDA. Al final, dicen, no hubo renuncia, sino, sacudida en la comisión de campaña del “papi” en el Valle de Sula y rodaron las cabezas del “muñeco”, de Darío Gámez y de Emil Hawit.

PAPI. La “Mujer Araña” avisa que el “papi” asume, temporalmente, la coordinación en Cortés, flanqueado por el gordito Roberto Ordóñez, Juan Carlos García, Luis Castro y Cobos. Será.

HUMO. En el gonfalón rojo-blanco-rojo pareciera que las aguas comienzan a volver a su cauce con el rollo de JC, y que ya hay humo blanco para que, a más tardar el próximo lunes, sea inscrito como candidato a diputado por las pampas.

TJE. El primer paso ya se dio ayer con la presentación del recurso ante el elefante blanco llamado TJE que, por lo menos, por fin tendrá en qué medio entretenerse.

TAMAL. Avisan unos fiscales que los mandaderos del MP ya le andan armando un tamal a Juan Diego, para apeárselo de un solo pencazo, y dejarle el camino libre a Libre en la capital.

BARRE. Hombre, bien dicen que por la plata baila el mono, allí andan unos “encuestadores” y “analistas” con encuestas en las que barre la Ramona.

VISA. Un politólogo salvadoreño aseguró en un foro que a los que gobiernan Honduras les cancelaron la visa. Habrá sido por eso que no fueron a NY.

MIGRA. Pucha, como dice aquel, la misma migra catracha reconoce que no hubo turismo interno en el Feriadón Morazánico y que reimundo y medio mundo prefirió pelarse la tusa para los dominios de Bukele y de la Chayo.

JAPÓN. Cuál turismo interno, si la presunta ministra de Turismo nunca apareció en los cuatro años de Xiomara y, mientras El Salvador recibía a los turistas catrachos con agua heladita, abanicos y una sonrisa, la tal ministra haciendo turismo en Japón. Pobre, pueblo, pobre...

SOPA. Ya vieron, en lo que va de 2025 la vacunación infantil se ha venido a pique, nada menos que del 90 al 35 por ciento. Y pensar que Honduras era un ejemplo en la región en este campo. Un crimen contra la niñez. ¿Y Carlita? Bailando la Sopa de Caracol.

HUNDIR. Estos refundidos del cerebro solo vinieron a terminar de hundir a la pobre Honduras. Allí salimos en último lugar en Centroamérica en el Índice de Prosperidad 2025, o sea, la nación menos próspera de la región.

BIEN. Otra, de Colón salieron de huida varios turistas canadienses, tras ser asaltados por hombres armados, que se metieron a la Residencial Trujillo Eco, en la zona de Viejos Marañones. Pero, “vamos bien”.