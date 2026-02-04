TAPAZO. Pucha, como dice aquel, Cardona no dejó títere con cabeza y se llevó en la chalana a medio mundo, comenzando por la tal Isis y el “comandante”. Los azorró porque Rebeca lo mandó a casa.

CUL... Al primerito que agarró de encargo fue a Johel Zelaya: “Si el fiscal general hizo esto para salvar su culo, tiene, pues, los días contados, porque igual, se lo van a echar, que no crea que por hundir a José Carlos Cardona y a Isis Cuéllar se va a salvar”. ¡Vaya, jodido!

FILTRÓ. Luego dijo que “quién filtró el vídeo, para sacarme del gobierno fue el expresidente Manuel Zelaya Rosales, él se dedica a conspirar y a hacer este tipo de acciones”. Será posible. Quién podría haber creído eso de ese hombre.

AMANTE. Cardona fue más allá y destapó que la propia Isis Cuéllar, en carne y hueso, le confesó que ella “sería protegida porque es la amante de un miembro de la familia Zelaya, una relación extramarital”.

REDES. Ajá, pero, como en esas redes nadie se escapa, allí estaban unos chuscos hasta cazando apuestas que el amante es zutano, que es mengano, perencejo. No hallan qué inventar.

MORGAN. JCC también cargó contra Gobernación y la SIT y, aunque no mencionó a sus titulares por nombre y apellido, pidió que los investiguen. Why? Que lo averigüe Morgan, papa...

HULE. La bulla es que los diputados azulejos andan jucos, por esa circular de Palacio, en la que prohíben nombramientos, contratación de personal, ascensos, reubicaciones, consultorías, en fin, porque lo han dejado hule y ya no podrán colocar a sus bases.

BASES. Los que andan muertos de la risa con la circular de Casa Presidencial que prohíbe la escoba azul, son los refundidores, porque los ministros y directores ya no los pueden tocar. ¿Y las bases azulejas?

LÍDERES. Por cierto, la bulla es que la dirigencia de base azuleja y los activistas andan maleados, porque no les han nombrado a ninguno de sus líderes.

MAÍZ. Mencionan el caso de JP, coordinador nacional de mesas electorales, que anduvo capacitando y organizando a la gente de las JRV y luego recogiendo actas hasta en helicóptero por todo el país, y no le han regado maíz.

PERDÓN. Los cachurecos de cepa también avisan que no le perdonarán al Congreso, si dejan a Johel Zelaya, y lo mismo le piden al “papi” con Quique Reina -que lo saque del Fosede- y a Sarahi Cerna, la ahijada de Xiomara. ¡Ahhh! y a un Rosales, de cancillería, que era el mandadero de EER.