PAPI. Batazo de home run del “papi” con esa misa del sábado en Mar-a-Lago y, para que aquellos que dijimos se piquen más, Trump lo invitó desde ya a una visita de Estado a la White House. Como dice aquel: Así se pegan botones.

MADURO. Igualito a los refundidores, que solo pasaban insultando a la embajadora Dogu y algunos orates hasta le decían “Dogui”, como la comida de perro. “Bastante” ganó Honduras en cuatro años con su idolatría a Maduro, Cuba y Putin.

URGE. Tito Asfura pidió eliminar los aranceles a los arneses y otras hierbas, porque varias maquilas se han ido para guanacolandia y chapinlandia, y Honduras urge de esas chambas.

CLUB. El “papi” está claro del gran reto que tiene de generar empleo -empezando por recuperar los miles que se perdieron por la persecución de Libre a los empresarios- y pasado mañana estará en un club, en misa con la crema y la nata de la turcada “jampedrana”.

SIRENAS. No más sirenas, guaruras, luces y caravanas de vehículos con funcionarios apartando a la “people” en esas calles y bulevares, ordena el “papi”, y avisa que ni él las usará y que a sus escoltas los pagará de su bolsa.

VAGO. Igualito a los refundidos del cerebro, que cualquier vago andaba con el montón de guaruras, Prados blindadas y carros seguidores, hasta en los gimnasios, estadios y supermercados.

BIBLIA. Las ecuménicas y la Plataforma de Mujeres tienen conferencia de prensa esta mañana, “en defensa del Estado laico”. Desde el hemiciclo avisan que lo que buscan es la lectura de la Biblia y que lo del “Estado cristiano” solo es una idea.

SHAKIRA. Ya vieron cuánta “people” se dejó ir desde catrachilandia a guanacolandia a ver el concierto de Shakira. Lo bueno es que “La Loba” los saludó y estallaron en júbilo.

PARÓ. La Shakira paró las “patricias” en pleno concierto, pero, a pesar de su casi medio siglo, se levantó ipso facto. Nada menos que 25 millones de verdecitos le están dejando esos conciertos a El Salvador.

PÍO. Tienen su valor los seudolíderes magisteriales de estar convocando a marchas a 10 días del nuevo gobierno y en cuatro años nunca dijeron ni pío.

3,000. A ver cuándo destapan la piñata del Esponda y Jaimito con más de tres mil asistencias técnicas, que se las repartieron como confites a los activistas de Libre, terrenos del Inprema, y lo de un lujoso búnker en el Picacho. Allá los docentes si se siguen dejando manipular por estos vividores.