Anoche les daban volantín a ese par... la historia CNE y TJE será otra

CANAL. Sepa Judas qué estará pasando, y que lo averigüe Morgan, pero el canal oficial del Congreso cortó a medio palo el testimonio de Cossette y la dejaron al aire solo en tiktok. ¡Ahhh! y no hubo preguntas.

X. Habrá sido por el X que la concejal mandó temprano, en el que aclaraba que ella -al igual que APH- sí querían dar su testimonio ante la santa inquisición y que no las habían invitado.

ZOOM. “Insinúan que me estoy escondiendo y que he condicionado comparecer por zoom al Congreso Nacional...les aseguro que mi intención ha sido comparecer en este y en el anterior juicio político, presencialmente, pero no fui citada”, dijo.

RIFLAZO. “Su mezquindad al quererme parecer cobarde y atacarme porque les queda fácil”, dijo Cossette. Sepa Judas a quién le deja ir el riflazo.

SABINA. Al final solo compareció Cossette y avisaron que APH se reportó enferma. Su testimonio estaba para las 3:00 de la tarde, pero llegaron las cuatro, las cinco, las seis -como la canción de Sabina- y neles pasteles.

ANOCHE. Bueno, sea lo que sea que esté pasando, lo importante es que anoche le daban volantín a Nerón y a Mario Morazán y que ya hoy serán historia, el uno en el CNE y el otro en el TJE.

VUELVE. ¿Óscar Álvarez vuelve al Ocotal? En un hotel capitalino columbraron en las últimas horas al exministro de Seguridad y los chuscos preguntan en esas redes si es que vuelve, como McArthur.

CAMBIOS. La bulla en círculos azulejos en que en la rachaaaa...ya tienen gente haciendo calistenia, para los primeros cambios en el Gabinete. Será posible.

LISTO. Será cierto que en los exdominios del exfiscal reitoqueño ya tienen listo el requerimiento fiscal contra el ser más despreciable que ha pasado por el hemiciclo legislativo.

CÁRCEL. La “people” también pide cárcel contra el activista uniformado, el que convirtió la sede del EMC y la FAH en una sucursal de Libre.

INFOP. Germán Lobo y Julia Talbott aseguran que en diciembre había todo un plan de Libre para “asesinar a Jorge Aldana y hacerlo mártir”. El atentado se iba a dar en el Infop, la noche en que le sacaron el ojo a un soldado.

TEMIS. Mano dura en los recintos de la diosa Temis, WV y compañía aprobaron sanciones a 14 funcionarios judiciales, las golondrinas a tres y mandan un expediente al MP.

PRADOS. A propósito de Temis, Rebeca sigue atrincherada con las Prados blindadas, y no quiere devolver más de 30 que tenía asignadas. Solo uno de sus hijos tiene dos.