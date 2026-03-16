GUANAJA. Trompadas, escobazos, tubazos, leñazos, mentadas de madre, en fin, en la repetición de las elecciones de Guanaja. Hombre, qué tanto se pelearán en una alcaldía tan chiquita como esa.

ROJO. Al rojo vivo el pleito entre Iroshka y Alia Kafati, dos diputadas del PL, sacándose hasta cosas personales y de familia.

ALIANZA. Alia le sacó a bailar a Iroshka su boicot al escrutinio especial, al conteo de actas y su alianza con Libre, y ella -al no poder refutar la verdad- salió con cosas personales, de que por qué no tiene marido, como ella, y por qué no usa el apellido de su papá. Tal para cual con Salvita.

ELOTES. Ya vieron, el valiente Quintín ahora tiene un puesto de elotes en Cholu, junto a su familia. Elotes locos -con mantequilla y queso-, elotes cocidos, elotes asados, en fin. Pidan gusto.

CONOS. El trabajo no demerita ni denigra a nadie, al contrario, lo dignifica. La pena y la vergüenza se deben ocupar para robar. Antes de ser alcalde, Quintín vendía conos, a mucha honra.

ESENCIAL. “Lo esencial -como dice el poema de Alfonso Guillén Zelaya- no está en ser poeta ni artista ni filósofo (ni alcalde). Lo esencial es que cada uno tenga la dignidad de su trabajo, la conciencia de su trabajo. El orgullo de hacer las cosas bien, el entusiasmo de sentirse transitoriamente satisfecho de su obra”.

50. El “papi” ha decidido sacrificar las finanzas públicas, y subsidiar el leñazo a los combustibles, a partir de hoy. El salvavidas será del 50 por ciento.

FACTURA. Esa es la triste realidad que vive el mundo. Qué puercas tiene Honduras que ver con ese desmadre en el Medio Oriente, pero, ya ven, la humazón le pasa factura.

BLANCO. Por lo menos aquí no nos están cayendo misiles ni drones, como en Irak, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, que son blanco de los ayatolás sin tener vela en el entierro.

CANASTA. La medida del subsidio es más que necesaria, a pesar del impacto en las arcas públicas, porque, cuando suben los combustibles, se dispara todo, principalmente la canasta básica.

CAH. El Frente Patria y Justicia se volvió a alzar con la guayaba en el CAH. Por lo menos esta vez no hubo zafarrancho, como hace dos años, cuando los refundidos del cerebro estaban en el poder y se creían con el derecho a controlar todo. ¿Verdad, Desiré?

CNBS. Saludes les deja Gustavo Solórzano que, del CAH, salta a la CNBS. Adivinen quién se quedó como novia de pueblo con esa codiciada chamba.