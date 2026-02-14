GUANTE. Al que le caiga el guante con ese misil de largo alcance de Cossette, que se lo plante, papa. La consejera ya no pudo más ante tanta hipocresía política y explotó.

CÓMPLICES. “Juicios políticos. Para los que piensan favorecer con más impunidad a quienes atentaron contra la democracia e instrumentalizaron la justicia con fines políticos en las elecciones 2025...sus tibiezas y sus cálculos, nos hicieron daño, pero serán cómplices de los que se fueron”, dice Cossette. ¡Vaya, jodido!

ENEMIGOS. “Si negocian, advierte Cossette, se consolidarán como enemigos...no tan ocultos, de la democracia y de Honduras”.

MECEN. “Con una mano estrechan mi mano y, con la otra, mecen la cuna”, lamenta la consejera en su dardo. ¡Vaya, jodido!

LANZÓ. Aja y, solo unos minutos después del X con ojiva nuclear de Cossette, apareció Ana Paola por la punta izquierda, dribló uno, dos, tres, y lanzó al marco.

UNIÓ. Ana Paola se solidarizó con Cossette, y se unió a sus denuncias de quebramiento de la democracia, por lo ocurrido en el proceso electoral y las elecciones.

GRITOS. Bueno, como dice la Biblia, el que tenga oídos, que oiga; el que tenga ojos, que vea. ¿Quién, con una luz, se pierde? Que cachurecos y liberales manden a hacer una encuesta y se darán cuenta que más del 80 por ciento de la “people” clama a gritos por juicio político.

XC. Maribel Ya pide juicio político también contra Xiomara y el pingüino del Redondo, quienes se sumarían a Johel Zelaya -el primero en la lista- Nerón, Morazán y RH.

MAMO. En Brasil está en el mamo Bolsonaro por muchísimo menos de lo que hicieron aquí XC y su amigo LR. Ambos boicotearon el proceso de principio a fin y, luego, pretendieron un golpe de Estado contra el presidente electo.

ALAS. La bulla en el hemiciclo es que hasta diputados refundidores le llevan hambre a Rebeca, y por eso levantaron la mano, para cortarle las alas con los despidos, nombramientos, rotaciones y ascensos.

ACOSO. Ojalá y paren el acoso y persecución contra los empleados que no son de Libre por parte de la hija de Rafael “anarquía”, de la novia de un poderoso exdiputado refundidor y de la prima de RT. Las tres susodichas ocupan los cargos más altos en los recintos de la diosa Temis, por disposición unilateral, claro está, de Rebeca.

CINCO. Avisa María Antonieta que no fueron tres mil, sino, más de cinco mil asistencias técnicas las que el Esponda y compañía repartieron a la garduña en Educación.