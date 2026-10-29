¡Al fin! Adiós a las placas de papel después de cuatro años

PLACAS. ¡Llegaron las placas! Ni en las historias de Replay creerían en otra parte que los pobres hondureños tienen más de cuatro años de andar con placas de papel, porque los descerebrados de Libre ni siquiera eso pudieron hacer.

78,539. Otra de Esponda, allí le sacaron a bailar que ya no es dirigente del Coprum y, sin embargo, tiene licencia con goce de sueldo en 2026, con salario de 78,539 lempiras por 90 horas asignadas en tres estructuras. Qué tal.

HUELGA. El chiste de hoy: Se quejan los pacientes que les están dando las citas para el otro año, porque resulta, Sancho amigo, que ahora que ya no hay huelga, los dichosos médicos van de vacaciones. Ja...je...ji...jo...ju...

ONU. Allí salió el farsante de Quique Reina -que sigue bien enchambado con la racha gracias a Mireya- criticando que Honduras se abstuvo de votar en la ONU en contra del bloqueo a Cuba.

67. Estos orates tienen 67 años -medio siglo y tres lustros- de estar culpando al bloqueo por la miseria, la pobreza y la destrucción de la isla. O sea, el culpable no es ni el comunismo, ni los hermanos Castro. Tantos años fueron mantenidos por la extinta URSS y Venezuela y ni así han podido sobrevivir.

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SAR. Será cierto, como asegura CD en un X, que el director del SAR catracho es un empresario acusado por un fraude de 28.5 millones y que ha sido beneficiario de contratos públicos en El Salvador.

LÍNEA. La bulla en el mismo Libre es que el familión tiró línea para no apoyar las reformas penales, pero esta vez el T les salió por la C, y varios diputados votaron a favor.

DAÑO. Qué daño le habrá hecho el pueblo al familión para que le pague de esa manera. Todo lo contrario, les ha dado el privilegio y el honor de ser diputados, ministros, presidentes de la República. Por eso dicen que, mal paga el diablo, a quien bien le sirve. Pobre, pueblo, pobre...

CAJAS. Nuevo destape de la liquidadora, nada menos que 230 millones de las cajas rurales, transferidos de Convivienda a Banadesa en tiempo de los refundidores. Y la pregunta del millón: ¿Dónde está el dinero?

PIÑATA. También hubo piñata con el pisto que le daban a los pobres migrantes retornados, cheques sobrevalorados y ongs que no existen. Estos clientes no se llevaron el país porque no le pudieron poner rueditas.

CCEPL. Las bases del PL denuncian piñata con las cotizaciones del CCEPL por parte de los “coherentes” y “transparentes” y exigen cuentas claras, amistades largas.